Ещё
Стандарт 90-60-90: кто придумал такой эталон красоты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стандарт 90-60-90: кто придумал такой эталон красоты 

Умная 1 час назад
«Золотой» стандарт 90-60-90, возникший всего лишь в конце прошлого века, считается эталоном красоты женщины. Многие девушки стремятся соответствовать ему, несмотря на рост и телосложение. Считается, что соответствие параметров фигуры указанным цифрам позволит привлечь любого мужчину.
В 20 и начале 21 веков манекенщиц признали эталоном женской красоты. Их схожие с куклой габариты и не совсем естественная худоба стали образцом для подражания. Однако кто решил, что эти параметры являются эталоном? Однозначного ответа нет, но есть несколько интересных предположений.
Возможно, что всему виной являлась элементарная лень: достаточно создать определенный «эталон», и себестоимость производства уменьшится. При таком подходе женщина не играет главную роль, а лишь выступает в качестве инструмента (живого манекена).
Так, по одной из версий, 90-60-90 — это просто-напросто упрощенные параметры модели Клаудии Шиффер (95-62-92), долгое время носившей титул самой красивой девушки мира. Именно она стала тем самым стандартом, по которому мерили окружающих.
Но вообще-то говоря на привлекательность фигуры влияет далеко не только пропорциональность. Гораздо важнее, как девушка себя чувствует в своем теле, насколько она уверена в себе. А потому следует ориентироваться не только на «законы» моды, но на собственные ощущения.
Сообщение Стандарт 90-60-90: кто придумал такой эталон красоты появились сначала на Умная.
Умная: последние новости
В СССР делали мыло из собак: правда ли это Менструальная чаша: как это работает Стеклянный потолок: что мешает женщинам строить карьеру
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как собственный дом вас убивает1
Вещи в ванной, которые нужно срочно заменить4
«Промучилась 10 лет, изменять боялась»
Фото Дженнифер Лопес разочаровали поклонников3
Тест: какая работа вам подходит18
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение