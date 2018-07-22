Стандарт 90-60-90: кто придумал такой эталон красоты

«Золотой» стандарт 90-60-90, возникший всего лишь в конце прошлого века, считается эталоном красоты женщины. Многие девушки стремятся соответствовать ему, несмотря на рост и телосложение. Считается, что соответствие параметров фигуры указанным цифрам позволит привлечь любого мужчину.

В 20 и начале 21 веков манекенщиц признали эталоном женской красоты. Их схожие с куклой габариты и не совсем естественная худоба стали образцом для подражания. Однако кто решил, что эти параметры являются эталоном? Однозначного ответа нет, но есть несколько интересных предположений.

Возможно, что всему виной являлась элементарная лень: достаточно создать определенный «эталон», и себестоимость производства уменьшится. При таком подходе женщина не играет главную роль, а лишь выступает в качестве инструмента (живого манекена).

Так, по одной из версий, 90-60-90 — это просто-напросто упрощенные параметры модели Клаудии Шиффер (95-62-92), долгое время носившей титул самой красивой девушки мира. Именно она стала тем самым стандартом, по которому мерили окружающих.

Но вообще-то говоря на привлекательность фигуры влияет далеко не только пропорциональность. Гораздо важнее, как девушка себя чувствует в своем теле, насколько она уверена в себе. А потому следует ориентироваться не только на «законы» моды, но на собственные ощущения.

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