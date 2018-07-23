50 Cent бросил вызов Мейвезеру

Поклонникам хорошо известно о любви рэпера 50 Cent к громким скандалам с другими знаменитостями. Но в этот раз фанатам придется запастись попкорном, поскольку действие происходит на глазах у всего мира. Музыкант решил замахнуться на самого Флойда Мейвезера.

Что-то произошло между боксером и рэпером в прошлом. В результате последний припомнил спортсмену о долге в размере 2 миллионом долларов, который тянется за Мейвезером с 2012 года. Флойд не смог удержаться и посвятил своему оппоненту длинное гневное послание в Инстаграм.

В первую очередь, Мейвезер заявил, что человек по имени Кёртис Джексон (так на самом деле зовут рэпера) просто сошел с ума из-за отказа матери старшего сына быть с ним вместе. Затем боксер решил пройтись по карьере 50 Cent, напомнив, что тот уже давно не выпускал ни одного стоящего хита, который можно было бы услышать на радио. По мнению Флойда, по этой причине звукозаписывающая компания давно разорвала отношения с музыкантом, а сам Кёртис теперь испытывает чувство зависти к рэперам, спортсменам и другим представителям шоу-бизнеса, добившимся успеха своими силами.

В завершении монолога боксер заметил, что знает все секреты музыканта, так как их в свое время возил один и тот же водитель. 50 Cent не воспринял эту тираду всерьез. Он всего лишь сократил и напечатал сообщение Флойда, допустив ошибки в некоторых словах и сообщив, что именно таким был черновик послания Мейвезера, пока тот не воспользовался проверкой правописания.