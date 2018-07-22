Мейвезер и рэпер 50 Cent устроили перепалку в соцсетях

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер обрушился с критикой на американского рэпера 50 Cent. Стоит отметить, что спортсмен и исполнитель уже не первый раз выясняют отношения на публике.

«Кертис «Конфиденциальный информатор» Джексон, ты злишься, потому что мать твоего старшего сына Маркиза не хочет быть с тобой! Твой сын, твоя собственная плоть и кровь, не хочет иметь с тобой никаких дел! У тебя не было хита на радио уже бог знает сколько времени, и ты уже точно не достаточно хорош, чтобы продавать свои записи, поэтому Interscope (лейбл звукозаписи) отказался от сотрудничества с тобой. Ты завидуешь любому рэперу, спортсмену или артисту, который успешен, у которого что-то получается. Вы сертифицированная крыса, и у нас есть документы, чтобы доказать это. Ты говоришь о Ja-Rule (американский рэпер), но ты сам украл его стиль! Ты единственный самопровозглашенный гангстер, который никогда не работал! Ты должен отдать дань уважения настоящему 50cent за кражу его псевдонима и истории его жизни. Твои претензии на славу провалились много раз, а ты живешь, чтобы рассказать об этом, и ты думаешь, что ты Гангстер? Где ты гангстер?

Ты сейчас живешь в чертовой квартире в Джерси, ты всегда примазываешься к чьему-либо бизнесу, чтобы быть на виду. Ты должен стать блогером, потому что очевидно, что в твоей жизни ничего не происходит. Ты злишься, что Kanye West (американский рэпер) похоронил твою карьеру? Все, что у тебя есть, это «Власть в ночном городе» (телесериал, спродюсированный Джексоном ), и то все его смотрят из-за крутого персонажа Призрака. Ты можешь покинуть шоу, но все и дальше будут его смотреть, но ты находишься в реальном мире, где настоящий Призрак это я. Твой особняк в Коннектикуте — это хлам, денежная яма, чрезмерных размеров ловушка! Это было круто, когда в конце 80-х и начале 90-х им владел Майк Тайсон , но ты даже не смог себе позволить содержать его.

Ты всегда говоришь о том, что кто-то обанкротился, но в последний раз, когда я проверял, это был Кертис Джексон, который подал заявление о банкротстве, а не Флойд Мэйвезер. Ты сплетничаешь как сучка, а почему бы тебе не рассказать о том, как ты заразился герпесом от диджея. Где твои мемы об этом, а? Или еще лучше, сделай пост о том, что твой контракт с Coca-Cola не стоил 300 миллионов, чертов лжец. Просто помни, что я был с тобой каждый день, а твой водитель Брюс также был и моим водителем. Я знаю о всех твоих скелетах в шкафу, поэтому остынь, Кертис Джексон! И, кстати, больше не проси у меня денег в долг», — написал Мейвезер в Instagram.

Ответ 50 Сеnt не заставил сея ждать.

«Я, видимо, задел твои чувства, чемпион. Кто-то за тебя целую книгу написал. Что ж, я потрачу время на это. Начнем с твоих 11 случаев бытового насилия. Подожди минуту, я составлю список по порядку, помнишь, ты просил об этом? Готовься».