Курбан Омаров: правильное воспитание прививает мужчине уважение к женщине

37-летний Курбан Омаров в последнее время активно ведет свой микроблог в Инстаграме, где обсуждает многие вопросы, актуальные для пар. Недавно он рассуждал, как на брак влияет национальность супругов, а теперь решил поднять вопрос правильного отношения мужчины к женщине.

Не секрет, что в последнее время многие мужчины предпочитают избегать ответственности. Можно рассуждать, что тому виной и женское стремление к равенству, но все же есть те, кто не считает нужным ухаживать за дамами, а ведь ранее это считалось нормой. В этом повезло 35-летней ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной , супруг которой Курбан Омаров уделяет ей максимум внимания.

Дагестанский бизнесмен воспитывает вместе с телезвездой двоих дочерей. Пара связала себя узами брака в 2015 году и хоть в прошлом у них были недопонимания, сейчас у супругов «тишь да гладь». Омарова удивляет, что представители его пола считают избранниц слишком требовательными и всерьез рассуждают о «женском терроризме»: «Вы так себе жизнь с любимой женщиной представляете? Я иначе. Я могу пошутить над ее сменой настроения, но я знаю, почему так происходит, так же как для меня не новость, откуда берутся дети, и понимаю, что моя поддержка ей нужна и приятные вещи — сюрпризы, конфеты, букеты. Я не понимаю этого модного сейчас типа „мужского“ движения, которое решило померяться причиндалами с женщинами. Типа я крутой, я не каблук, она должна ноги мне мыть и воду пить. И сидит и думает, что мужик, хотя пуха много, толку мало. Правильное воспитание прививает мужчине уважение к женщине, он понимает, что она вверяет ему себя и его задача — забота».

Курбан подчеркивает, что открыть дверь перед женщиной, ухаживать за ней, относиться, как к драгоценности — это правильно, при этом нельзя считать себя подкаблучником или «жертвой терроризма», напротив — нормальному мужчине забота о «второй половине» доставляет радость. Он уверен, что в таком случае семья будет счастливой, ведь супруга обязательно оценит старания. Ее слова обсуждают подписчики: «А-ха-ха, своему отправила». «Надо же, вы настоящий психолог, так понимаете женскую натуру». «Дай Бог вам здоровья! Вы просто замечательный человек!» «Добавить нечего, где же те мужчины, кто мыслит так же?» «Дам почитать мужу! 100% правда. Повезло же вашей жене Ксении!» «Мудрый, умный, интеллигентный, красивый, понимающий, любящий… Всего вам наилучшего!» «И пусть каждый мужчина стремится быть таким, как вы! Очень рада за вашего сына, у него правильное воспитание, вырастет настоящим мужчиной!» «Я думала, с таким мышлением мужики уже вымерли». Многие подписчики Ксении Бородиной считают, что философские мысли мужа связаны с ее беременностью. Дотошные пользователи разглядели у теледивы живот и уверены — вскоре у ее дочек Марии и Теоны появится брат или сестра.