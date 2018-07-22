Футболка стоит жизни: Рудова призвала принять участие в самой

Сколько раз мы проходили мимо бездомных кошек и собак с сожалением или, может, слезами на глазами, но… ничего не делали для того, чтобы им помочь. Теперь у каждого из нас есть возможность спасти и улучшить жизнь животных, нуждающихся в помощи. Причем еще и с огромным бонусом!

На днях актриса Наталья Рудова вместе с подругами певицей и основателем бренда LA Story Анной Седоковой, дизайнером Викторией Десятниковой и директором благотворительного фонда Twins Fund Анастасией Сибиревой объявила о старте самого трогательного проекта этого лета под названием For Animal Life. Знаменитости отшили модные футболки onesize, чтобы направить все деньги от их продажи в помощь животным без дома, в том числе и тем, кому требуется операция или срочная медицинская помощь.

Наталья Рудова

«Вместе с Twins Fund мы вылечили и пристроили не одну собаку. Очень надеюсь, что с помощью нашей совместно акции мы сможем спасти и пристроить гораздо больше!» — сообщила Наталья Рудова журналистам.

Приобрести футболку для благотворительности можно уже сейчас в интернет-магазине бренда LA Story (ссылка ЗДЕСЬ). Кстати, многие звезды шоу-бизнеса уже так и сделали. При этом многие из них приняли участие и в фотосессии проекта.

Кстати, сделав доброе дело, вы еще можете и стать приглашенным гостем звездной вечеринки, которая пройдет в Barvikha luxury village. Главное — не забыть надеть футболку. Вход на мероприятие — строго в этом аутфите.

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