Нижегородцы с ограниченными возможностями сыграли в ролике о неограниченных возможностях

— Первая режиссерская работа Светланы Дружининой и моя актерская работа, — представил произведение Роман Пономаренко. — Ролик «Выключай ограничения!» стал дипломантом конкурса социальных роликов «Ты не один» на Ленфильме и был показан на большом экране в Санкт-Петербурге

Решением компетентного жюри из числа известных режиссеров и сценаристов ролик вошел в тройку лучших среди более чем 200 работ, присланных на конкурс со всей России и дальнего зарубежья. Работа Светланы и ее команды стала претендентом на получение гранта высшей школы режиссеров и сценаристов в номинации «Социальный ролик на документальной основе».

— Я была приятно удивлена, что эта работа сплотила и объединила вокруг себя разных людей, и они готовы были показать этому миру, что ограничений нет, и каждый из нас готов доказать это своим трудом и талантами, — сказал Светлана Дружинина. — Ролик про сильных и талантливых людей!

В фильме снимались:

Артем Аут — автор текстов, музыкант. Травма шейного отдела позвоночника, I группа инвалидности, паралич нижний конечностей и частичный паралич верхних.

Николай Кривенко — гитарист, писатель. Атрофия зрительного нерва.

Роман Пономаренко — организатор эксклюзивного предпринимательского лагеря «Территория ритма». Инвалид колясочник.

— Мир дает нам все. Когда вам кто-то говорит, что ваша цель недостижима, это ложь. Только вы сами решаете, что сможете, а что нет, говорит голос за кадром. — Ты думаешь, что путь полон препятствий, поэтому не стоит и вовсе идти? Но именно препятствия делают тебя сильнее. Задай себе вопрос: что бы изменилось в твоей жизни, если бы ты был другим? Ничего.