Пожалуйста, не исчезай! Ксения Собчак невероятно похудела

Ксения Собчак никогда не была склонна к полноте, однако на одном из последних фото выглядит куда стройнее, чем обычно. «Невероятно худенькая», «Писали, что ждете второго ребенка. Худышка какая вы! Где живот?», «На стройной фигуре и джинсы сидят красиво», — написали поклонники под постом, на котором Ксения позирует вместе с Мариной Жигаловой-Озкан. При этом образ журналистки удостоился особых похвал: многие отметили, что ей к лицу такая спортивная простота.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

21 Июл 2018 в 9:04 PDT Как же Ксения так заметно похудела? Секрета она не делает и регулярно рассказывает поклонникам о своих действиях. Так, она питается согласно собственному режиму, активно занимается в спортзале, практикует йогу (что в свое время позволило ей выполнять упражнения стоя на голове даже на большом сроке беременности) и время от времени проходит детокс-программы, а одним из важных секретов своего самочувствия называет воду, которая заряжает ее энергией.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

22 Июл 2018 в 12:31 PDT Своих поклонников, желающих похудеть, Ксения предупреждает о том, что не следует слепо доверять известным истинам вроде «после семи не есть», а также говорит о том, что нужно ориентироваться на собственные потребности: «Всю жизнь мои подружки-зожницы повторяли одну и ту же не подходящую мне чушь — обильный завтрак и после семи ни капли и грамма в рот! Но если я сова, раньше двух ночи я никогда не ложусь, то примерно к 23 часам я уже готова сьесть даже свою руку. И шо делать? И вот впервые мне встретился человек, который говорит: если вам так комфортнее — не завтракайте вообще (а я и не люблю), лучше пообедайте и вечером просто за четыре часа до сна белковая пища. И вот я спустя месяц похожа на человека, а не на упитанную свинку!»