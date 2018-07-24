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Пожалуйста, не исчезай! Ксения Собчак невероятно похудела
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Пожалуйста, не исчезай! Ксения Собчак невероятно похудела 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Ксения Собчак никогда не была склонна к полноте, однако на одном из последних фото выглядит куда стройнее, чем обычно. «Невероятно худенькая», «Писали, что ждете второго ребенка. Худышка какая вы! Где живот?», «На стройной фигуре и джинсы сидят красиво», — написали поклонники под постом, на котором Ксения позирует вместе с Мариной Жигаловой-Озкан. При этом образ журналистки удостоился особых похвал: многие отметили, что ей к лицу такая спортивная простота.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
21 Июл 2018 в 9:04 PDT  Как же Ксения так заметно похудела? Секрета она не делает и регулярно рассказывает поклонникам о своих действиях. Так, она питается согласно собственному режиму, активно занимается в спортзале, практикует йогу (что в свое время позволило ей выполнять упражнения стоя на голове даже на большом сроке беременности) и время от времени проходит детокс-программы, а одним из важных секретов своего самочувствия называет воду, которая заряжает ее энергией.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
22 Июл 2018 в 12:31 PDT  Своих поклонников, желающих похудеть, Ксения предупреждает о том, что не следует слепо доверять известным истинам вроде «после семи не есть», а также говорит о том, что нужно ориентироваться на собственные потребности: «Всю жизнь мои подружки-зожницы повторяли одну и ту же не подходящую мне чушь — обильный завтрак и после семи ни капли и грамма в рот! Но если я сова, раньше двух ночи я никогда не ложусь, то примерно к 23 часам я уже готова сьесть даже свою руку. И шо делать? И вот впервые мне встретился человек, который говорит: если вам так комфортнее — не завтракайте вообще (а я и не люблю), лучше пообедайте и вечером просто за четыре часа до сна белковая пища. И вот я спустя месяц похожа на человека, а не на упитанную свинку!»
«Упитанной свинкой», судя по всему, Ксения стала после родов. Напомним, что своего первенца — сына Платона — она родила чуть меньше двух лет назад. Для ее мужа Максима Виторгана это третий ребенок — от предыдущего брака у него есть взрослые сын и дочь.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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