Слишком откровенно: Ратажковски показала пышную грудь и безупречную эпиляцию зоны бикини

27-летняя модель продолжает будоражить своих многочисленных фолловеров горячими снимками в бикини.

На этот раз Эмили Ратажковски опубликовала фото, на котором позирует в персиковом бикини, едва прикрывающем ее пышную грудь и… лобок. Так что все желающие смогли рассмотреть не только соблазнительные изгибы и пышные формы модели, но и оценить ее идеальную эпиляцию зоны бикини.

— написала Эмили, видимо, окунувшаяся в бассейн или море до того, как было сделано фото.

Конечно поклонники Ратажковски и ее прелестей к такому горячему кадру, набравшему за несколько часов более миллиона лайков, равнодушными не остались. «Твое тело — это что-то», «Ты просто огонь, детка», «Мечта», «Идеальное тело», «Роскошная фигура», «К-красота», «Не могу на это спокойно смотреть», «Остудите меня кто-нибудь! Я горю!», «Эмили, бы угостил тебя своим круассаном», «Какая же ты горячая», «Секси», «О боги, что она с нами делает», «Грр-р-р-р-р», «Вот это тело…», «Угомонись, пожалей нас!», «Красотка», — пишут они в многочисленных комментариях.

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Фото:Instagram

Видео:Instagram