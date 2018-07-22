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Вот это редкость! Кайли Дженнер поделилась фото с Трэвисом Скоттом
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Вот это редкость! Кайли Дженнер поделилась фото с Трэвисом Скоттом 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Кайли (20) и Трэвис (26) (в отличие от Джастина (24) и Хейли (21)) свой роман привыкли скрывать: папарации они попадались редко, совместные фото не выкладывали, а предложение рэпер делать не спешит даже после рождения дочки. Но недавно звезды решили выйти из тени и впервые дали совместное интервью журналу GQ.
Парочка даже снялась в милом ролике, где Трэвису пришлось отвечать на вопросы о Кайли. Несмотря на то, что имена всех ее собак он вспомнить не смог, зато знает ее любимый вкус пиццы и все татуировки на теле. Тоже неплохо!
А сегодня Трэвис выложил новое фото в своём Snapchat вместе с Кайли. На нем влюбленные обнимаются. Пусть подписчицы Трэвиса знают, что ему отправлять исчезающие фото в купальниках уже бесполезно.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vot-eto-redkost-kajli-dzhenner-podelilas-foto-s-trevisom-skottom/
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