Вот это редкость! Кайли Дженнер поделилась фото с Трэвисом Скоттом

Кайли (20) и Трэвис (26) (в отличие от Джастина (24) и Хейли (21)) свой роман привыкли скрывать: папарации они попадались редко, совместные фото не выкладывали, а предложение рэпер делать не спешит даже после рождения дочки. Но недавно звезды решили выйти из тени и впервые дали совместное интервью журналу GQ.

Парочка даже снялась в милом ролике, где Трэвису пришлось отвечать на вопросы о Кайли. Несмотря на то, что имена всех ее собак он вспомнить не смог, зато знает ее любимый вкус пиццы и все татуировки на теле. Тоже неплохо!

А сегодня Трэвис выложил новое фото в своём Snapchat вместе с Кайли. На нем влюбленные обнимаются. Пусть подписчицы Трэвиса знают, что ему отправлять исчезающие фото в купальниках уже бесполезно.

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