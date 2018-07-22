4 небанальных (и нескучных) способа восстановить энергию и силы

В действительности, восстановление и расширение энергетического потенциала в нашем организме — процесс намного более интересный и сложный.

Два основных пути эффективно помогающих вернуть и увеличить объем энергии, повысить работоспособность и просто сделать нас более активными и жизнерадостными — это снятие блоков, расширение энергетических каналов и работа со вниманием (медитация).

Вот парочка из них, которые можно применять ежедневно, начать можно прямо сегодня.

Висцеральный массаж

Самое большое количество блоков скапливается у нас в брюшной полости и влияет на работу внутренних органов и иммунитет. Очень важно физически разминать всю зону живота для снятия этих блоков. Сделайте глубокий вдох и резкий полный выдох, на выдохе задержите дыхание и втяните живота внутрь. Далее начинайте аккуратно разминать под ребрами и переходить к центру и низу живота. Особенно мощной проработка будет, когда вы научитесь делать волновые движение мышцами пресса — упражнение «наули».

Анулома-вилома

Это техника дыхания (пранаяма) позволяющая очень эффективно наполнить все тело энергией. Сев в удобную позу с прямой спиной, сделайте несколько глубоких дыханий, полностью выдохните и зажав правую ноздрю сделайте вдох на 5 счетов левой, затем задержите дыхание на 20 секунд и сделайте выдох только правой на 10 счетов, зажмите обе ноздри и задержите дыхание на выдохе еще на 5 секунд, повторите последовательность, начав с правой ноздри. 5-20-10-5. Сделайте 6, 9 или 12 кругов. Эффект перезагрузки гарантирован.

Mindfulness

Главный источник, поглощающий нашу энергию, — это наше внимание. Если мы слишком зациклены на нерешенных задачах, на будущих или прошлых событиях, на личных взаимоотношениях, все наше внимание, а вместе с ним и энергия будут направлены именно туда. Единственный способ это исправить здесь и сейчас — переключить фокус внимания. И лучше всего это сделать через медитацию. Только лишь направив внимание на дыхание (каждый вдох и каждый выдох) на 5 минут, вам удастся будто отключить каналы, через который утекала ваша энергия.

Сайклинг

Удивительно, но иногда физические упражнения приводят не к потери энергии, а к ее восстановлению. Это происходит именно тогда, когда полностью переключается фокус внимания. Переходя от тренажера к тренажеру в зале и размышляя о текущих задачах дома или на работе, это вряд ли удастся, а вот окунувшись в заряженную атмосферу сайкл студии, вам точно удастся набраться новой энергии и выкрутить из себя весь накопленный негатив. 20 сайкл студий в Нью-Йорке это подтверждают — там уже давно люди, ценящие свое время, пристрастились к этой йоге на велосипеде.