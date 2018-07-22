Имиджмейкер: вечернее платье и вьетнамки — почему наших людей видно везде

По словам собеседницы, нас, выходцев из СССР, объединяет не только тоска по некогда общей родине, но и страсть выставить напоказ все самое дорогое.

Возможно, корни этой слабости исходят из нашего небогатого прошлого, когда мы что-то недокупили, недоели или недопили. Сегодня мы в полную компенсируем былые лишения, что особо ярко выражается, когда попадаем в чужую среду.

Ну, а где еще показать золотые цепочки толщиной в мизинец и бриллианты, если не на курортах. Что мы и делаем, вызывая недоумение местных жителей.

"Нас видно за километр. Но самое интересное наблюдать за тем, как нашим соотечественникам важно выглядеть на пляже с вечерним макияжем, маникюром, педикюром, в золоте и брильянтах. Чем ярче — тем лучше", — отметила Людмила Ройбу.