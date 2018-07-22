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Имиджмейкер: вечернее платье и вьетнамки — почему наших людей видно везде
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Имиджмейкер: вечернее платье и вьетнамки — почему наших людей видно везде 

Sputnik Молдова 1 час назад
Фото: Sputnik Молдова
По словам собеседницы, нас, выходцев из СССР, объединяет не только тоска по некогда общей родине, но и страсть выставить напоказ все самое дорогое.
Возможно, корни этой слабости исходят из нашего небогатого прошлого, когда мы что-то недокупили, недоели или недопили. Сегодня мы в полную компенсируем былые лишения, что особо ярко выражается, когда попадаем в чужую среду.
Ну, а где еще показать золотые цепочки толщиной в мизинец и бриллианты, если не на курортах. Что мы и делаем, вызывая недоумение местных жителей.
"Нас видно за километр. Но самое интересное наблюдать за тем, как нашим соотечественникам важно выглядеть на пляже с вечерним макияжем, маникюром, педикюром, в золоте и брильянтах. Чем ярче — тем лучше", — отметила Людмила Ройбу.
Почему в нас европейцы сразу узнают выходцев из Советского Союза — свою версию на этот счет в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала имиджмейкер Людмила Ройбу.
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