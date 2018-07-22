Как сделать пол в бане со сливом своими руками: 2 возможных способа

Фото: Instagram my_home_my_castle

Особенности банных полов

Полы в бане считаются влажными. Это означает, что вода, использованная в процессе мытья, сливается прямо на них. Поэтому одной из главных задач при обустройстве является беспрепятственный отток мыльных стоков. От этого, по большому счету, зависит срок службы всей постройки и вероятность появления процессов гниения и разрушения в элементах ее конструкции. Для удаления воды используются системы слива и водоотведения.

Фото: Instagram idei_dizainaikrasoti

Фото: Instagram andreitimoshenko

Фото: Instagram instroidom

Мыльная жидкость может сбрасываться в канализацию (это хороший вариант, но редко используется) или отводиться в дренажную яму. Варианты конструкции представлены в таблице.

Сливная яма Отвод в канализацию

Протекающие полы

Яма обустраивается непосредственно под моечным отделением, стоки попадают сразу в нее. Или вода собирается в поддон и отводится в яму, расположенную неподалеку.

Под полом постройки обустраивается непромокаемый поддон, где стоки собираются и направляются в канализацию.

Непротекающие полы

Через слив в полу стоки собираются и направляются в яму.

Мыльная вода поступает в слив, оттуда по трубам в канализацию.

Варианты обустройства пола со сливом

Точно определиться с типом слива воды из бани нужно на этапе проектирования, поскольку обустройство влажных полов возможно только в процессе строительства бани. Переделать конструкцию позже будет очень трудоемко и затратно. Рассмотрим самые востребованные методики обустройства полов.

Протекающий пол + сливная яма Очень недорогой и достаточно простой в исполнении вариант. Предполагается, что прямо под моечной обустраивается дренажная яма. Мыльная вода проходит через протекающий пол и попадает прямо в дренаж.

Значительный минус конструкции в том, что пользоваться ею можно будет только летом. В холода такая баня будет быстро охлаждаться, поскольку протекающий пол не способен удерживать тепло.

Фото: Instagram designinsamara

Строительство сооружения начинают с фундамента. Он может быть столбчатым либо ленточным. После этого внутри фундамента выкапывается яма, глубиной порядка полутора метров. На ее дно укладывается дренажный слой высотой 45-50 см. В нижней части помещается песок, сверху щебень либо керамзит. Формируется уклон, ведущий к яме. Его бетонируют или обустраивают при помощи глиняного замка.

По окончании этих работ выполняют обвязку фундамента и приступают к возведению стен. Для формирования пола поверх балок перекрытия устанавливают лаги, на которые закрепляют доски, образующие протекающий пол. Между двумя соседним элементами оставляют по 5-7 мм. Вместо закрепления половиц на лагах из них можно сделать съемные щиты, набив доски на бруски. В таком случае полы можно будет выносить для просушки.

Фото: Instagram andreitimoshenko

Фото: Instagram xviam27

Фото: Instagram xviam27

Непротекающий пол + отвод в канализацию

Более сложная конструкция, состоящая из чернового и финишного пола. Последний обустраивается с уклоном, который ведет к сливу. Между ними обычно укладывается слой утеплителя. Для отделки может использоваться доска хорошего качества либо плитка, если предполагается заливка бетонного основания. Основной недостаток бетонного пола — ощущение холода даже при его утеплении.

По этой причине в стяжку обычно укладывается греющий кабель или трубопровод с горячей водой. Работы по обустройству системы начинаются на этапе строительства фундамента. Монтируется сливная труба для отвода стоков. От нее выводится патрубок на высоту ниже будущего финишного покрытия на 5 см. Если планируется деревянный пол, укладывается гидроизоляция, закрывающая все пространство внутри фундамента.

Фото: Instagram rost747

Поверх устанавливаются балки перекрытия, на которых формируется черновой пол. Сверху укладываются стесанные под определенным углом лаги. Таким образом, чтобы сформировался нужный уклон. Между лагами укладывается гидроизоляция, утеплитель и еще один влагонепроницаемый слой из плотной пластиковой пленки. После чего настилается пол и ставится на место сливной трап.

Обустройство бетонного пола несколько отличается. Сначала прокладывается канализация. Причем слив может быть выведен как в центр моечной, так и в один из ее углов. В зависимости от этого определяется направление уклона. Его величина не должна превышать 5°, чтобы людям было удобно передвигаться по помещению. Далее заливается черновая стяжка, на нее укладывается утеплитель и еще один слой стяжки. Все это с точным соблюдением выбранного уклона.

После того, как все высохнет, приступают к отделке. Если требуется монтаж системы теплого пола, он производится на этом этапе. Далее укладывается плитка. Для затирки швов выбирают специальные устойчивые к влаге составы или герметики. Часто для удобства моющихся поверх пола из плитки устанавливают деревянные решетки-настилы.

Фото: Instagram rost747

Это только два из возможных вариантов обустройства пола со сливом. Перед строительством бани стоит рассмотреть разные способы отвода мыльной воды и выбрать лучший для своих условий. Тогда новая баня прослужит долго и не доставит владельцу лишних хлопот.