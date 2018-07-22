Яна Поплавская считает брачный контракт отличной «проверкой на вшивость»

51-летняя Яна Поплавская ведет свой блог и публикует интересные заметки о разных жизненных ситуациях. К ее мнению прислушиваются, потому кинозвезда решила обсудить актуальную тему для всех, кто готовится к свадьбе — брачный контракт. Оказалось, что актриса не видит в оформлении этого документа ничего предосудительного.

Известная исполнительница роли Красной Шапочки в фильме 1977 года Яна Поплавская 25 лет провела в браке с продюсером Сергеем Гинзбургом , потому опыт семейной жизни у нее более чем обширный. Она — мать двоих сыновей, которая известна своей активной жизненной позицией. Знаменитость подняла вопрос целесообразности брачного контакта, который не считает чем-то плохим. Поплавская отмечает, что в порыве страсти мало кто думает о возможном неудачном финале отношений, а между тем есть смысл сразу решить, как будет делиться совместно нажитое имущество после возможного разрыва. Она напоминает, что никто не хочет говорить о конце любви, которая должна «быть вечной». Более прозаично мыслящие люди все же идут к юристу и подписывают соглашение, согласно которому не могут претендовать на материальные блага друг друга: «Это же правильный посыл — все мы хотим (и я в том числе) выйти замуж (жениться) раз и навсегда, прожить с любимым человеком счастливую жизнь и умереть в один день. Но если вдуматься, брачный контракт — это классная проверка отношений на вшивость».

Актриса не верит в справедливость выражения «От любви до ненависти один шаг» и уверена, что внутренняя гнусность и подлость обязательно проявится в «благоприятных» для этого обстоятельствах. Она привела пример своей знакомой, которая осталась у «разбитого корыта» после развода с мужем, который отобрал у нее и детей все ценное. Многие читатели согласны с позицией селебрити: «Очень актуальная и своевременная тема. Кто-то должен раскрыть глаза молодым. Вы умница, отлично сказано!» «Обожаю вашу колонку! Все статьи очень актуальные, без лишних нравоучений!» «Вы всегда выражаете свои мысли ярко, четко, доходчиво и метко. За это обожаю вас». «Ой, как не нравится мне словосочетание „брачный контракт“, фу!» «Яна потрясающей души женщина и при этом невероятная красавица! Пусть у нее все будет замечательно!» «Вы молодец, я с вами согласна в этом вопросе. Меня интересует тема воспитания сыновей! Делитесь, пожалуйста, опытом!»

Яна Поплавская также считает, что чем раньше дети поймут необходимость трудовой деятельности, тем лучше. Она не понимает родителей, которые против работы наследников в свободное от учебы время.