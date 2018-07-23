«С такими бровями никто и не полюбит». Бузова вновь вызвала пересуды в Сети 

В очередной раз небезызвестная телеведущая и певица Ольга Бузова стала объектом бурных дискуссий среди пользователей соцсетей. Ее новый снимок в Instagram не оставил подписчиков равнодушными. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
На фото можно заметить не только блестящее синее платье и яркий макияж поп-дивы, но и автобус с логотипом «Дом-2» на заднем фоне.
Подписчики Бузовой разделились на два лагеря. Одни зорко указали на особенности ее нового образа: «С такими бровями никто и не полюбит», «Оль, уже лифчик и не одевай. Зачем он тебе?», «Опять сердечко на море. Опять нарисованные брови и тупейший взгляд. Ничего не меняется».
Другие поддержали телеведущую: «Оля стильная, женственная! Вывод — умничка», «Восхищаемся тобой. Видели сегодня, как ты устала, как тебя покусали осы, как тебя мучила жара и куча дублей», «Нереальный образ! Классный костюмчик! Очень идет».
20 июля музыкальный продюсер, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин назвал Ольгу Бузову самой бездарной певицей всех времен и народов. «Она даже перещеголяла меня по бездарности. Хотя я, не умея петь, дал более 2800 концертов и записал 123 песни», — напомнил он.