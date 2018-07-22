В Парголово 15-летняя девочка стала жертвой группового изнасилования

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства сексуального насилия над 15-летней девушкой, которое произошло три месяца назад в Парголово, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

В полицию за помощью 21 июля обратилась мать пострадавшей школьницы. Она рассказала, что над ее дочерью надругались двое несовершеннолетних знакомых. Сотрудники полиции отыскали их. Выяснилось, что один из них уже содержится в следственном изоляторе №4 на улице Академика Лебедева за угон автомобиля. Другой же проходит лечение в детской психиатрической клинике.