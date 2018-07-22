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Девочки из Шлиссельбурга стали чемпионками мира
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Девочки из Шлиссельбурга стали чемпионками мира 

Ivyborg.ru 1 час назад
Две российские девочки из Шлиссельбурга стали Чемпионками Мира на World Pole Sports Championship 2018.
Екатерина Абрамова и Светлана Никонова заваевали этот трофей на World Pole Sports Championships 2018, который проходил в Испании.
https://youtu.be/2lhORlfnFGc
Чемпионат Мира IPSF 2018 — самые серьёзные и масштабные мировые соревнования в мире пилона.
⠀ На нем представлены все страны, где на сегодняшний день развивается Pole Sports и Pole Dance. Только попасть туда и представлять Россию уже почетно и очень ответственно, а стоять не пьедестале победы — невероятная радость и гордость за огромную работу, оставшуюся за плечами, которую оценили по достоинству, сообщается в группе Студии спортивного танца, в которой тренируются девочки
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