Девочки из Шлиссельбурга стали чемпионками мира

Две российские девочки из Шлиссельбурга стали Чемпионками Мира на World Pole Sports Championship 2018.

Екатерина Абрамова и Светлана Никонова заваевали этот трофей на World Pole Sports Championships 2018, который проходил в Испании.

https://youtu.be/2lhORlfnFGc

Чемпионат Мира IPSF 2018 — самые серьёзные и масштабные мировые соревнования в мире пилона.

⠀ На нем представлены все страны, где на сегодняшний день развивается Pole Sports и Pole Dance. Только попасть туда и представлять Россию уже почетно и очень ответственно, а стоять не пьедестале победы — невероятная радость и гордость за огромную работу, оставшуюся за плечами, которую оценили по достоинству, сообщается в группе Студии спортивного танца, в которой тренируются девочки