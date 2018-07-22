В Петербурге трехлетняя девочка выжила, упав с 8-го этажа

Трехлетняя девочка чудом осталась жива, упав из окна 8-го этажа в Калининском районе, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Несчастный случай произошел в одном из домов на улице Демьяна Бедного. По предварительной информации, оставшись без присмотра взрослых, маленькая девочка случайно вывались из окна квартиры. К счастью, падение замедлила москитная сетка, за которую уцепилась малышка.

В результате, девочка осталась жива. С кататравмой, в состоянии средней степени тяжести она была доставлена в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.

Известно, что семья, в которой живет малышка, полная, на профилактическом учете не состоит.