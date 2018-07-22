Ещё
В Петербурге трехлетняя девочка выжила, упав с 8-го этажа
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге трехлетняя девочка выжила, упав с 8-го этажа 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Трехлетняя девочка чудом осталась жива, упав из окна 8-го этажа в Калининском районе, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Несчастный случай произошел в одном из домов на улице Демьяна Бедного. По предварительной информации, оставшись без присмотра взрослых, маленькая девочка случайно вывались из окна квартиры. К счастью, падение замедлила москитная сетка, за которую уцепилась малышка.
В результате, девочка осталась жива. С кататравмой, в состоянии средней степени тяжести она была доставлена в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.
Известно, что семья, в которой живет малышка, полная, на профилактическом учете не состоит.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Парголово 15-летняя девочка стала жертвой группового изнасилования В Петербурге школьница попала в психбольницу после любовных отношений Личный выигрышный номер. Как бывший офицер сорвал большой куш
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Промучилась 10 лет, изменять боялась»24
Как собственный дом вас убивает1
Вещи в ванной, которые нужно срочно заменить4
Фото Дженнифер Лопес разочаровали поклонников3
Тест: какая работа вам подходит18
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение