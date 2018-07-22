Нумеролог выяснила, кто виноват в крахе брака Кержаковых

Вот уже несколько недель страна наблюдает за семейными разборками российского футболиста и его жены.

В начале мая разгорелся скандал. Жена Александра Кержакова опубликовала в социальных сетях пост, в котором заявила о разрыве с мужем: «Я давно уже с ним не в отношениях. Это абсолютно падший, недостойный уважения человек, увы». После этого девушка жаловалась на то, что Алесандр не дает ей видеться с сыном.

Закончилась история на том, что Милана призналась в нарколической зависимости, взяла все негативные слова в адрес мужа назад и извинилась перед ним. Кроме того, рассказала, что все еще любит мужа и разводиться не хочет: «Я всем врала, что ничего не употребляю, очерняла Сашу, что он не дает мне ребенка, что он негодяй, хотя он давал и дает, даже в той ситуации, которая есть. Я понимаю сейчас, что, пока окончательно не поправлюсь, Теме лучше жить с папой».

Нумеролог Ольга Перцева рассчитала нумерологическую матрицу пары и выяснила, чкто виноват в разладе.

От «любимого мужа» до «падшего человека»: история любви Кержаковых

В паре всегда виновны двое, и это не пустые слова! Милана Кержакова заявила, что ее бывший муж, мягко говоря, не подарок, а потом забрала свои слова назад.

Матрица Александра содержит одно из самых неблагоприятных для мужчины сочетаний — удача 77 + быт 1. Обладателя такого показателя тянет в авантюры, а также на любые преступления. Распространенные варианты — игромания, наркомания, криминал. Такое сочетание велит человеку искать тех, кто будет его «тащить». Милана прекрасно подходит на эту роль, но есть несколько обстоятельств.

1. Ревность и собственнические инстинкты Миланы. Александр превосходит ее энергетически, его сектор энергия сильнее (222/пуст), и обычно это вызывает у женщины сильную боль. Отпустить такого мужчину сложно даже в магазин, а уж к друзьям — вообще недопустимо. Спокойно и без истерик она выпускала его только на сборы и тренировки. Саша мог спокойно проводить время вне семьи, Милане же хорошо было только рядом с ним.

2. У Миланы много резкости. Она всегда конкурирует с мужчинами (характер 1111 + долг 88 + темперамент 2). Любит мериться силой, и никакой мужчина не станет это терпеть. Если в паре было рукоприкладство, возможно, она была провокатором ссор, сама не желая этого. Она пыталась занять мужскую роль, он ей это не позволил.

3. Высокие требования. У Миланы сильный сектор «Долг» (88), у Александра он ослаблен (8). В игре секторов ответственности она сразу проиграла — взяла на себя больше семейных обязанностей, а потом потребовала от него таких же вложений в пару.

4. Острый язык у обоих. На выражения в паре не скупились. У обоих сектор «Логика» пуст, о последствиях никто не задумывался. ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀

Напишите ваше мнение, как вы считаете, виноват один или двое?

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