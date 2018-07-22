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Испания следующей введёт правила секса
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Испания следующей введёт правила секса 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Испанское королевство станет следующей страной, которая на законодательный уровень выведет правила согласия на половой акт. Подробности сообщает «Иннов.ру». Необходимость изменений оказалась продиктована очередным сексуальным скандалом: совсем недавно в одном из испанских судов рассматривали дело об изнасиловании 18-летней туристки. В ходе заседания обвиняемые заявили, что лицо девушки во время полового акта было «недостаточно страдающим» — в результате судья снял обвинения в изнасиловании, сменив статью на более мягкую — сексуальное домогательство. Такое решение вызвало массовые протесты по всей Испании. Введение нового понятия в юридическую практику в Испании, по мнению авторов инициативы, должно устранить двусмысленность при рассмотрении подобных дел. Правда, каким именно должно быть это согласие и как его будут фиксировать — пока ещё не очень понятно даже самим законодателям. Так или иначе, подобные нормы уже существуют в юридической практики многих европейских стран, и нет никаких сомнений, что Испания пополнит их ряды. Читайте нашу статью о современной тенденции в западных странах: Хочешь секса — спроси разрешения
Фото: picture-alliance / dpa
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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