Ещё
Британская супермодель обвинила Мадонну в сексуальных домогательствах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британская супермодель обвинила Мадонну в сексуальных домогательствах 

Пятый канал 39 минут назад
Фото: Пятый канал
Британская супермодель, муза Жан-Поля Готье — Аманда Казалет заявила, что певица Мадонна в течение двух лет преследовала ее. Об этом сообщает издание The Sun.
По словам Аманды все началось после того, как она снялась в эротическом клипе Мадонны на песню Justify My Love. Когда съемки закончились, Мадонна как будто помешалась и начала забрасывать модель любовными письмами, в которых говорилось, что Аманда «самая красивая женщина в мире».
— Она была сексуально помешана на мне. Мы страстно поцеловались на камеру, и с этого все началось. Мадонна стала одержима мной. То, что она делала, сейчас бы классифицировалось как преследование и то, как она относилась ко мне, теперь будет считаться неуместным,
— вспоминает Аманда.
В этом году Мадонне исполняется 60 лет, Аманде — 53. Когда проходили съемки клипа с участием обеих девушек, им было по 32 и 25 соответственно. Одно из любовных посланий супермодель Казалет выставила на аукцион. Письмо ушло с молотка за 37 тысяч фунтов стерлингов, это порядка 3 миллионов рублей.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что судья приказал Мадонне перестать преследовать соседей.
Пятый канал: последние новости
Пропавшую в Серпухове девочку нашли мертвой в спортивной сумке Ким Кардашьян нашла необычное применение своим ягодицам Шелкопряд, тараканы и саранча: российские города захватывают насекомые
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле43
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже141
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд3
«Промучилась 10 лет, изменять боялась»40
Тест: какая работа вам подходит20
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение