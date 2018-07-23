Британская супермодель обвинила Мадонну в сексуальных домогательствах

Британская супермодель, муза Жан-Поля Готье — Аманда Казалет заявила, что певица Мадонна в течение двух лет преследовала ее. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам Аманды все началось после того, как она снялась в эротическом клипе Мадонны на песню Justify My Love. Когда съемки закончились, Мадонна как будто помешалась и начала забрасывать модель любовными письмами, в которых говорилось, что Аманда «самая красивая женщина в мире».

— Она была сексуально помешана на мне. Мы страстно поцеловались на камеру, и с этого все началось. Мадонна стала одержима мной. То, что она делала, сейчас бы классифицировалось как преследование и то, как она относилась ко мне, теперь будет считаться неуместным,

— вспоминает Аманда.

В этом году Мадонне исполняется 60 лет, Аманде — 53. Когда проходили съемки клипа с участием обеих девушек, им было по 32 и 25 соответственно. Одно из любовных посланий супермодель Казалет выставила на аукцион. Письмо ушло с молотка за 37 тысяч фунтов стерлингов, это порядка 3 миллионов рублей.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что судья приказал Мадонне перестать преследовать соседей.