Ксения Собчак показала, как худеет

Телеведущая пытается активно сбросить вес после родов.

Теледива Ксения Собчак никогда не была полненькой. Она всегда следила за своей формой, ведь профессия того требует. Постоянные передачи, съемки для журналов, пробы в кино… Однако в 2016 году ей не удалось избежать лишних килограммов. В ноябре она стала мамой прекрасного малыша Платона. С тех пор Ксения борется с ненавистным весом. Однако что бы она ни делала, вес звезды почему-то остановился. И даже не позволяя себе ничего лишнего, Собчак склонна отчасти набирать. Многие заметили изрядные изменения фигуры телеведущей. Стали поговаривать, что она якобы ждет второго малыша! Видимо, эти сплетни подстегнули «железную леди». Она решила взять себя в ежовые руковицы окночательно и бесповоротно. Главное, что она хочет похудеть без время для здоровья: без диет и убийственных нагрузок.

Шоу дрессированный тюленчик:)! Все -таки очень важно найти такого ИзвергаТренера в спортзале, с которым тебе комфортно А главное, слушать себя. Всю жизнь мои подружки-зожницы повторяли одну и ту же не подходящую мне чушь-обильный завтрак и после 7 ни капли и грамма в рот! Но если я сова, раньше 2х ночи я никогда не ложусь, то к 23 примерно я уже готова сьесть даже свою руку. И шо делать? И вот впервые мне встретился человек, который говорит: если вам так комфортнее-не завтракайте вообще (а я и не люблю), лучше пообедайте и вечером просто 4 часа до сна белковая пища. И вот я -спустя месяц похожа на человека, а не на упитанную свинку:)))) #Яworldclass

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

22 Июл 2018 в 12:31 PDT Телеведущая редко делится тем, что происходит в ее жизни «за кадром». Однако она все-таки решила выложить в Instagram очень занятное видео. На нем видно, что Собчак серьезно взялась за себя и приступила к активным тренировкам.

«Шоу «дрессированный тюленчик»! Все-таки очень важно найти такого изверга тренера в спортзале, с которым тебе комфортно. А главное, слушать себя. Всю жизнь мои подружки-зожницы повторяли одну и ту же не подходящую мне чушь: обильный завтрак и после 7 ни капли и ни грамма в рот! Но если я сова, раньше 2 ночи никогда не ложусь, то к 23.00 примерно уже готова сьесть даже свою руку. И что делать? И вот впервые мне встретился человек, который говорит: если вам так комфортнее — не завтракайте вообще (а я и не люблю), лучше пообедайте и вечером просто 4 часа до сна белковая пища. И вот я спустя месяц похожа на человека, а не на упитанную свинку», — поделилась своей женской радостью Ксения.

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Мы подобрали галерею звезд, которые не пришли в форму после родов.

Оливия Уайлд славится умением правильно одеваться на официальные мероприятия: на снимках с красной ковровой дорожки она выглядит практически идеально. О том, что у актрисы есть лишние кило в районе ягодиц и бедер можно догадаться, только увидев снимки папарацци, которые подстерегают ее во время вылазок в город в обычной одежде.

Проблемы с лишним весом у Адель были и до рождения сына в 2012 году — после родов килограммов явно прибавилось, впрочем, в интервью певица не раз заявляла, что принимает себя такой, какой она есть.

Кристина Агилера испытывала проблемы с лишним весом, которые начались после первых родов, на протяжении долгих лет — и испытывает до сих пор. На недавних снимках 37-летней певицы заметно, что она находится явно не в лучшей форме.

Фанаты не устают спорить, использовала ли Блэк Чайна пластическую хирургию, чтобы обзавестись столь внушительной пятой точкой, но сходятся в одном — певице, конечно, удалось похудеть после беременности, но до былой формы она еще не добралась.

Сестра Майкла Джексона Джанет родила первенца в январе 2017 года в 50-летнем возрасте. Проблемы с весом у нее были и до беременности — она с переменным успехом боролась с лишними килограммами и даже книжку об этом написала. После рождения же ребенка певица и вовсе набрала более 40 кг, однако большую их часть за год сумела сбросить.

Дочь Эвелин от певца Дениса Клявера Ева Польна родила в 2005 году, а дочь Амалию от бизнесмена Сергея Пильгуна — в 2007-м.

Пинк после рождения второго ребенка (сына Джеймсона в декабре 2016-го) опубликовала фото из спортзала и посетовала, что лишние килограммы никак не уходят, признав, что, по стандартам красоты, она толстая, но при этом совершенно этим не опечалена.

40-летняя солистка группы «Непара» Виктория Талышинская сильно поправилась после беременности в 2016 году и с тех пор пока не может вернуть себе былую форму — это особенно стало заметно, когда певица появилась в программе «НашПотребНадзор» на НТВ

Вот уж кто не парится по поводу лишнего веса, набранного и так и не сброшенного после беременности, так это жена Пирса Броснана Кили Шай Смит. Ей, конечно, проще — она не звезда, но ведь рядом с сам Джеймс Бонд — хоть и «в отставке», но мужчина видный. Впрочем, по его словам, жена у него такая естественная и независимая, что он и сам порой переживает, как бы она его не бросила.

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