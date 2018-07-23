Ещё
Ксения Собчак развеяла слухи о беременности и рассказала, как скинула лишние килограммы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ксения Собчак развеяла слухи о беременности и рассказала, как скинула лишние килограммы 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
36-летняя Ксения Собчак рассказала, как пришла в хорошую физическую форму.
Несколько последних месяцев Ксении Собчак приписывают вторую беременность. Но звезда эту информацию опровергает и утверждает, что «набрала политический вес» за время выборов в президенты.
Накануне Ксения опубликовала фотографию в своем Instagram, которая очень удивила всех подписчиков. Собчак позирует в обычной белой футболке и джинсах и выглядит гораздо худее, чем несколько дней назад.
Следом за фото Ксения поделилась видео с тренировки и рассказала, как ей удалось вернуться в хорошую форму. «Шоу „дрессированный тюленчик“! Все-таки очень важно найти такого ИзвергаТренера в спортзале, с которым тебе комфортно. А главное, слушать себя. Всю жизнь мои подружки-зожницы повторяли одну и ту же не подходящую мне чушь — обильный завтрак и после 7 ни капли и грамма в рот! Но если я сова, раньше 2х ночи я никогда не ложусь, то к 23 примерно я уже готова съесть даже свою руку. И шо делать? И вот впервые мне встретился человек, который говорит: если вам так комфортнее — не завтракайте вообще (а я и не люблю), лучше пообедайте и вечером просто 4 часа до сна белковая пища. И вот я — спустя месяц похожа на человека, а не на упитанную свинку», — открыла секрет звезда.
А ты занимаешься спортом?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
Видео:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Татьяна Терешина рассекретила детали предстоящей свадьбы Бузова засветила роскошное помолвочное кольцо, а ее упрекнули в «сгоревшей» груди Пляжный сезон! 3 идеальных фасона купальников для девушек размера «плюс»
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле63
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых1
Самые сексуальные и обсуждаемые пары этого лета1
Настоящие имена знаменитостей
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд5
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение