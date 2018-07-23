Ксения Собчак развеяла слухи о беременности и рассказала, как скинула лишние килограммы

36-летняя Ксения Собчак рассказала, как пришла в хорошую физическую форму.

Несколько последних месяцев Ксении Собчак приписывают вторую беременность. Но звезда эту информацию опровергает и утверждает, что «набрала политический вес» за время выборов в президенты.

Накануне Ксения опубликовала фотографию в своем Instagram, которая очень удивила всех подписчиков. Собчак позирует в обычной белой футболке и джинсах и выглядит гораздо худее, чем несколько дней назад.

Следом за фото Ксения поделилась видео с тренировки и рассказала, как ей удалось вернуться в хорошую форму. «Шоу „дрессированный тюленчик“! Все-таки очень важно найти такого ИзвергаТренера в спортзале, с которым тебе комфортно. А главное, слушать себя. Всю жизнь мои подружки-зожницы повторяли одну и ту же не подходящую мне чушь — обильный завтрак и после 7 ни капли и грамма в рот! Но если я сова, раньше 2х ночи я никогда не ложусь, то к 23 примерно я уже готова съесть даже свою руку. И шо делать? И вот впервые мне встретился человек, который говорит: если вам так комфортнее — не завтракайте вообще (а я и не люблю), лучше пообедайте и вечером просто 4 часа до сна белковая пища. И вот я — спустя месяц похожа на человека, а не на упитанную свинку», — открыла секрет звезда.

А ты занимаешься спортом?

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Фото:Instagram

Видео:Instagram