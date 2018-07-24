Постройневшая после родов Собчак рассказала о своих тренировках

В последнее время телеведущая Ксения Собчак часто появлялась на публике в довольно просторных нарядах, что породило слухи о ее очередной беременности. Впрочем, все оказалось намного прозаичнее. По словам самой Собчак, она всего-навсего борется с лишним весом. В доказательство она опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, где предстала перед поклонниками в джинсах и белой футболке. А также плоским животом.

После этого Собчак опубликовала небольшое видео, на котором видно, как телеведущая занимается в спортзале.

— Шоу «дрессированный тюленчик»! Все-таки очень важно найти такого изверга тренера в спортзале, с которым тебе комфортно. А главное, слушать себя, — написала Собчак под роликом.

В свою очередь пользователи сети выразили восхищение силой воли ведущей, и пожелали ей всяческих успехов в борьбе с лишними килограммами. Впрочем, без критики со стороны злопыхателей в адрес Собчак традиционно не обошлось.

Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как эксперт высмеял Собчак после рекламы «лайфстайл»-«водородной» воды.