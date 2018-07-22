Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю 23 — 29 июля

Грядет очень важная неделя и очень важные факторы, на которые стоит обратить внимание всем знакам зодиака, отмечает Sputnik Грузия.

Начнем с понедельника, 23 июля: Солнце переходит в знак Льва. Это указывает на то, что в течение следующего одного месяца нашим материальным миром будет править этот императорский знак.

В людях возьмут верх такие тенденции, как активность, энергичность, рвение к любовным отношениям, организаторские качества, лидерство, коммуникабельность. Вместе с тем такие негативные качества характера, как эгоизм, поспешность в действиях и решениях, неправильное распределение финансов, транжирство, а также лень, особая тяга к удовольствиям будут в вас проявляться больше, чем обычно.

Стать настоящим Львом

Чем месяц Льва непрост? В этот период важно не совершать импульсивных поступков, избегать агрессии. В начале августа (а месяц Льва продлится до 24 августа) ретроградный Марс в квадратуре с Ураном создает проблемы, из-за чего вероятно крушение планов, потери и неудачи. Финансовое положение будет немного нестабильно, особенно в стране. Да и с личными деньгами надо обращаться аккуратнее. Будьте осторожны в транспорте, при работе с техникой.

Аспект ретроградности Сатурна в тригоне с Ураном позволит преодолеть трудности через реформы, но при условии отказа от консервативности взглядов.

Кроме того, в общем месяц Льва довольно напряженный, поскольку энергетика Земли негативная. Так что надо настроиться на борьбу с обстоятельствами, конкурентами, природными аномалиями, злоумышленниками, собственными страхами, инертностью, неуверенностью в себе. В общем надо стать настоящим Львом.

Общайтесь с близкими!

Естественно, наряду с негативными моментами, будут и более приятные. Надо максимально направить собственную энергию на общение с близкими, на создание гармоничной атмосферы в доме. С финансами более или менее все будет нормально, при условии разумной экономии. Нельзя сорить деньгами, но и копить не рекомендуется, иначе придется потратить сбережения на решение неожиданных проблем. Вкладывайте средства, особенно в дом, в семью. Можно приобрести стиральную машину, диван и так далее.

Еще одна хорошая новость в месяце Льва: мы можем наладить отношения с родственниками, особенно с пожилыми, в том числе по женской линии. Непременно воспользуйтесь этим шансом!

Никакого экстрима

Тем, кто еще не встретил свою любовь, следует проявить активность. Период идеально подходит и для романтических прогулок, и для страстных романов. Со здоровьем серьезных проблем не ожидается, хотя надо поберечь сердечно-сосудистую систему и не перегружать ее. Главное, никакого экстрима. К слову, несмотря на общий негативный космический фон, у нас все шансы отделаться легким испугом.

Самая лучшая зона в доме в это время — юго-западный сектор вашего жилища. Там начнет скапливаться более положительная энергия. Поэтому как можно чаще находитесь в этой части дома или квартиры.

Деньги, путешествия, любовь

Людям, занимающимся финансами и бизнесом, стоит знать, что период с 23 по 26 июля очень хорош для деловых контактов, особенно с зарубежными партнерами. Будет шанс получить финансовую поддержку. Но надо отказаться от рискованных идей и постараться избавиться от иллюзий. В зоне 27-29 июля не исключены кадровые перестановки, вплоть до полной смены команды. Зато это благоприятное время для решения налоговых, имущественных и деловых вопросов. Есть возможность получить прибыль от делового сотрудничества.

Что касается поездок, то 23-26 июля — замечательные дни для отдыха, прогулок на природу, поездок к ближним родственникам. В дни 27-29 июля любые путешествия должны быть запланированы заранее. Можно посетить места, которые связаны с приятными воспоминаниями. С новыми маршрутами поосторожней, они могут обернуться неожиданными препятствиями и отнять много сил или времени.

Любовь: в период 23-26 июля в семье все будет благополучно. Если вы пока одиноки, есть шанс на знакомство с продолжением. А вот 27-29 июля можно уладить финансовые проблемы, вопросы с наследством и имуществом, а также с алиментами.