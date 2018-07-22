О слезах разлуки, блондинке и помолвочном кольце

Ямальская студентка второго курса Настя уже год в депрессии. Причина — разрыв отношений с молодым человеком. Вывести из состояния уныния не могут ни подруги, ни родители, ни кипучая студенческая жизнь в мегаполисе.

Жизненной историей с корреспондентом «Красного Севера» поделилась Аня, подруга Насти. Девочки, окончив салехардскую школу, вместе поехали поступать в Екатеринбург. На Аниных глазах разыгралась настоящая драма.

— У Насти были высокие баллы по результатам ЕГЭ, она легко могла поступить в ведущие вузы Москвы и Питера, но поехала на Урал, за компанию со своим парнем. Первая любовь со школы. Он поступил на МЧС , она на филологический факультет, — рассказывает Аня. — Пока мы жили в общаге, молодой человек жил в военной казарме с режимом, как в армии. Как только ему давали отгул на полчаса, он звонил — моя подруга срывалась, бросала всё и ехала к нему. Иногда в шесть вечера, иногда даже ближе в полуночи. Так длилось полгода. Новые знакомства ее не интересовали…

В декабре молодой человек неожиданно сказал Насте, что их отношения нужно прекратить. Он пояснил, что не достоин ее самоотверженности, еще молод и… хочет погулять. Она умоляла не рвать отношения, предлагала исправиться, стать такой, какой он хочет ее видеть. Но юноша настаивал на своем.

— Такой поворот событий, естественно, моя подруга расценила как предательство, — рассказывает Аня. — Для нее это было равносильно концу света. Она одна в городе, без родных и любимого. Я старалась ее вытащить из пелены отчаяния: выводила в кино, на выставки. Но она ненавидела город, куда приехала, презирала и саму себя. У нее началась бессонница, стали выпадать волосы. Мы вместе ходили в аптеку за витаминами, хотя они не помогали, ведь причина проблем — нервный срыв.

Ближе к лету Настя стала потихоньку оживать. Но Аня радовалась за подругу недолго. В сентябре снова грянул гром. В соцсетях та увидела фото новой пассии своего возлюбленного. Блондинка с голубыми глазами, да еще и мисс красоты из другого города. Оказалось, тот парень давно познакомился с ней и начал ездить в гости к красавице через пол-России. Волна переживаний и печали захлестнула студентку по-новому. Оказалось, ничто не забыто. Родители уже устали ругать Настю: «Зачем тебе вспоминать его? Хватит о нем думать! Посмотри на себя!».

— Я регулярно подсовываю ей книги по психологии, объясняю, что нужно начать жить и не терять время. Она соглашается, кивает, но чую, в ее душе все по-прежнему. Иногда просматриваю страницу той мисс-красавицы, подруга держится и вроде туда не заходит. Недавно обнаружила среди фотографий кольцо, какое дарят на помолвку, — та пара собирается пожениться. Боюсь, это может стать новым ударом для Насти. Даже боюсь предположить реакцию подруги.

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Неразделенная любовь часто становится причиной депрессии, суицидальных мыслей или стремления к неоправданно рискованным поступкам. Как помочь родным и близким страдальца в этом случае? За консультацией мы обратились к Марии Широкопояс, педагогу-психологу социально-реабилитационного центра «Доверие» в Салехарде

— Любовные переживания — самая щепетильная тема для подростков и юношей. — В ситуации с Настей сложно давать конкретные рекомендации на расстоянии, — считает Мария Викторовна. — Но скажу абсолютно точно, этой девушке требуется консультация психотерапевта. Здесь на лицо симптомы глубокой затянувшейся депрессии: отсутствие аппетита, бессонница. Тревожный сигнал для специалистов, когда человек небрежен в одежде и не заботится о внешности.

На ранних же этапах близкие и родители в состоянии поддержать отверженного или разочарованного в любви ребенка. Поможет разговор по душам. Не надо быть психологом, чтобы подобрать нужные слова. Стоит просто вспомнить себя в этом возрасте, поделиться юношескими переживаниями, дать понять, что любовь — это взросление.

— Влюбиться и переживать это, с одной стороны, очень красиво, — продолжает собеседница. — С другой стороны очень горько, если любовь безответная. Но в периоды отверженности были созданы великие произведения, шедевры искусства. Можно нацелить ребенка на написание стихов, картин. Такая сублимация даст выплеск эмоциям.

Впрочем, откровенничать с ребенком стоит не только в период сильных душевных переживаний. Важно чувствовать его внутреннее состояние постоянно, — подчеркивает Мария Широкопояс. — Двойка по математике, ссора в школе или очередной возрастной кризис могут спровоцировать мрачные настроения. А это опасно в период гормонального всплеска и юношеского максимализма, когда подростки легко обесценивают собственную жизнь.

С раннего детства следует учить ребенка переживать кризисные моменты. Объяснить, что проблемы и сложности случаются у всех, но делать это с уважением, а не поучать свысока.

Что значит уважать ребенка? Это объяснять все шаги, разговаривая на языке присущем его возрасту. Пояснить, что ждет малыша, когда он первый раз отправляется в садик, в школу, в гости, в поликлинику делать прививку.

В нужный момент дать понять ребенку: «Будут праздники и спокойные дни, но также жизнь будет подкидывать сложные задачи. Решая их, ты будешь взрослеть. Где-то нужно справиться самостоятельно. Если совсем невмоготу — зови меня на помощь или отложи задачу, чтобы решить на свежую голову. При этом сомнения, страх, тревога — это нормальные чувства, которые бывают у детей, и взрослых, и даже пожилых людей с большим жизненным опытом». Зная это, ребенок будет легче переживать трудности.

Плохая отметка — это трагедия. Важно не ругать ученика и не позволять ему корить себя и заниматься самобичеванием: знаний от этого не прибавится. Лучше найти пробел и закрепить упущенный материал. Один раз помогли, другой раз ребенок уже сам справится.

Бывают, к сожалению, настоящие трагедии: смерть родных. Распространенная ошибка, когда ребенка ограждают от информации о кончине близкого человека, говоря, что тот уехал в командировку. Для малыша отъезд — это уже потеря. Потом он все равно узнает правду, но ваша ложь будет расцениваться им как предательство. Узнай он печальное известие вместе со всеми, ему и переживать утрату было бы легче — в кругу скорбящих друзей и близких. Тем более, они, как люди взрослые, будут в это время часто повторять: «жизнь продолжается, время лечит», и так далее. Более того, такие ситуации зачастую сплачивают семью.

Забота о пожилых дедушках и бабушках — это тоже школа жизни. Подросток, помогая вместе с родителями старикам, не дает им опустить руки и почувствовать себя ненужными, а сам познает реалии взрослой жизни и учится обсуждать проблемы. Крепкая семья — это вообще лучшая профилактика всех кризисных ситуаций, — подытожила разговор Мария Широкопояс. — Сплоченной командой легче преодолевать жизненные трудности.