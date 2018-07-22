Родительское одиночество

Этим летом я поняла, как важно — хоть иногда — выключать «правильную мамашу», знающую как лучше: если спать, то в десять, если печенье с шоколадом, то сначала суп, если на велике «без рук», то молодец, конечно, но лучше не надо.

Почему только сейчас? Наверное, потому, что впервые за много лет надолго осталась одна. И мне не понравилось. Не сложился пазл, корявая получилась картинка…

Еще недавно я мечтала — как все и как принято: вот сбагрю поскорее детвору к бабушкам-дедушкам и ух! — отдохну, так отдохну. Разве не на то нужно лето, чтобы родители переключались с детей на себя? Задергали сыновья за год, голову заморочили. Хотелками, капризами, ссорами на пустом месте, невыученными уроками, замечаниями в дневниках, рассказами про персонажей компьютерных игр, проблемками своими мальчишескими. Тише! Тише! Весь год отмахивалась от назойливого роя. Хотелось тишины и уединения. Потому что устала, потому что работа, потому что нужно сосредоточиться. Маленькие надоеды, знали бы вы, как грустно сейчас без вас. Развезла я вас по гостям — одного к бабушке в Подмосковье, второго к дедушке под Тулу — сотни километров за рулем, пробки, нервы, домой зашла, дух перевела, руки-ноги отваливаются, наконец-то долгожданная тишина, — и сразу же соскучилась. Пусто без вас и дома, и на душе. Слишком тихо, даже страшно. Родительское одиночество. Теперь я знаю, что буду чувствовать, когда сыновья вырастут и уйдут в свою взрослую жизнь. Но пока еще есть время, надо ценить каждую минуту, проведенную с ними.

Помните рекламу «Позвоните родителям»? Это было трогательно и почеловечески. Но «позвоните детям», добавлю я. Человечкам, которые всегда рядом, на которых часто не находишь времени, потому что «занят», к чьему мнению не всегда прислушиваешься, потому что «сначала подрасти». Мы — дядьки и тетки — всезнайки, битые жизнью или, наоборот, разбалованные ею, нуждаемся в своих недотепах и капризулях, двоечниках и отличниках, буках-подростках, отмахивающихся от телячьих нежностей, или малявках-липучках, не слезающих с рук, не меньше, чем они в нас. Какие бы строгие гримасы ни строили наши родительские лица. Как бы ни умничали черепушки, как бы не кривились в неодобрении рты. Что бы мы ни говорили в сердцах.

Любовь к детям нельзя откладывать на завтра. Они слишком быстро растут. Почему-то летом понимаешь это особенно отчетливо. Словно так и задумала хитроумная природа в назидание зарвавшимся взрослым: вы пыхтите, справляясь с обыденностью, надуваете щеки, а между тем смотрите, вон как вымахали ваши дочки-сыночки за время летних каникул.

Скорее возвращайся домой, моя малышня. Да, я снова включу «правильную мамашу», но не сильно и только до следующего лета. Обещаю.