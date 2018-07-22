В Самаре ищут пропавшую 15-летнюю девушку

Последний раз Викторию П. видели 21 июля. Волонтеры из отряда «Лиза Алерт» просят откликнуться всех, кто что-либо знает об этой девушке и ее местонахождении. Рост ее 171 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы длинные прямые светлые. В тот день, когда ее видели последний раз, Виктория была одета в полосатое бело-синее платье с вышивкой. При любой появившейся информации просят звонить по номерам 8 (800) 700-54-52; 02; 102. Напомним, накануне волонтеры нашли в Самаре пропавшую 7-летнюю девочку. Малышка была обнаружена мертвой в кустах в Советском районе Самары.

Фото: Лиза Алерт