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Василиса Володина рассказала правду об отношениях с ведущими «Давай поженимся»
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Василиса Володина рассказала правду об отношениях с ведущими «Давай поженимся» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Последние выпуски программы показали напряжение между Гузеевой и Володиной. Астролог считает, что ей не дают свободу проявления в эфире и не ценят профессионализм.
Астролог Василиса Володина пожаловалась на то, что Лариса Гузеева и Роза Сябитова постоянно перебивают ее и не дают ей высказать экспертное мнение. Тем самым Володина подтвердила, что конфликт между тремя женщинами действительно есть.
Она сказала, что ей не нравится, когда соведущие перебивают и высказывают субъективное мнение, а также не дают возможности детально и обстоятельно огласить результаты астрологического потрета и совместимости участников передачи. «Житейская мудрость — это, конечно, прекрасно, но в мире существует много другого помимо личного опыта моих прекрасных подруг», — иронизирует Василиса.
Отметим, что и за пределами съемочной площадки ведущие не общаются. Это было одним из главных требований Гузеевой, рассказала ранее Сябитова. Она также обвинила актрису во лжи по поводу финансового состояния коллег. «Однажды Лариса брякнула в эфире, что, мол, Роза-миллионщица, а они чуть ли не с хлеба на квас перебиваются. Но я не стала отнекиваться. Хотя, думаю, я беднее и ее, и Володиной. Уж как Василиса за свои консультации дерет, я молчу! К тому же можно посмотреть, кто какие дома себе отстроил, и сравнить доходы», — рассказала она.
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