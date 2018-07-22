Голая кировчанка уснула на кладбище, оставив без присмотра свою девятилетнюю дочь 

Жительница Кирова, гуляя по городу со своей девятилетней дочерью, зашла на кладбище.
Там женщина опустошила пол-литровую бутылку пива, разделась догола и легла спать на могильную плиту, сообщает паблик «Mash | Мэш».
Девятилетняя девочка осталась без присмотра и шесть часов блуждала по Новомакарьевскому кладбищу среди могил. Любые попытки разбудить мать не увенчивались успехом.
Поднять ее с могильной плиты смогли только сотрудники МВД. Женщину привлекут к административной ответственности и штрафу в 500 рублей.
Фото — vademec.ru