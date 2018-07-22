Семья на первом месте

Сегодня героем нашей постоянной рубрики стал уникальный доктор, заведующий операционным блоком Морозовской больницы Сергей Михайлович Шарков

— Для меня работа — это не только призвание и желание помочь тем, кто в этом нуждается. Хирургия — это образ жизни.

— Если я сам не могу помочь человеку, то обязательно найду того специалиста, который сможет эту помощь оказать.

— Не стесняюсь перенаправить пациента коллеге, если знаю, что он сделает операцию лучше, чем я.

— У меня несколько прооперированных много лет назад пациентов, которые сегодня меня помнят, приезжают. Привозят своих детей на осмотр.

— Я служил в пограничных войсках за полярным кругом, на норвежской границе. Там щука, сиг, форель… Красная икра!

— Иногда балую себя икрой красной, а бывает, и черной.

— Я предпочитаю тихую охоту. Ходишь по лесу, вроде занимаешься делом, собираешь грибы, а сам в своих мыслях.

— Я не ставил себе цель считать, сколько операций я провел.

— Мой самый длинный рабочий день длился с утра пятницы до полудня воскресенья. У пациента после операции были проблемы, и я не мог его оставить. И вместе со всеми я сидел в реанимации, пока человеку не стало лучше.

— Пятнадцать лет назад я бы задумался, что для меня на первом месте — семья или работа. Сейчас время другое, требования тоже, менталитет у людей тебя окружающих меняется. Меняешься и ты сам. Поэтому сейчас могу сказать, что семья для меня на первом месте.

— Моя дочка пошла по моим стопам. Врач, доктор медицинских наук.

— Я строгий дедушка, могу и побаловать свою 10-летнюю внучку, но могу и настоятельно жестким быть.

— Детей воспитывают родители, а дедушки и бабушки созданы, чтобы внуков баловать.

— С удовольствием провожу время с внучкой Настасьей. Мы с ней можем кататься на самокатах, веселиться и рассказывать друг другу истории, а иногда понырять и поплавать.

— Благодаря командировкам я объездил всю страну, от Калининграда до Магадана, от Термеса до Ташкента, дважды был на Кубе.

— Жизнь прожить надо так, чтобы не было мучительно больно. Интересно же всюду побывать.

— Когда спрашивают, был ли я на Мальдивах, я в ответ говорю: а вы в Магадане были? То-то же.

— В Магадане никто не закрывает машины, потому что там одна дорога, никуда не уедешь. А местным автомобиль не продашь. Преступность нулевая.

— В Хабаровске очень красиво, а самое широкое место реки Амур — четыре километра!

— Я люблю шумные компании, сам готовлю пикантные крылышки и шашлык.

— Одежду для себя люблю выбирать сам. Обращаю внимание на качество ткани. Без примерки никак…

— Когда я хочу побыть наедине с собой, что-то обдумать, то сажусь один за руль.