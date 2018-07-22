«С углом переборщили»: лицо Евгении Феофилактовой приняло неестественные очертания

Евгения Феофилактова не раз подвергалась критике в сторону своей неестественной красоты. Если вспомнить женщину еще во времена её участия в «Доме-2» и взглянуть на нее сейчас, сложно поверить, что перед нами все та же Женя из Кирова. Но преображения не всегда идут на пользу, и, по мнению большинства, Евгения переусердствовала с пластическими операциями и инъекциями.

Евгения Феофилактова, как и многие «выпускницы» популярной телестройки, которым хоть раз делали пластику за счет проекта, не остановилась на достигнутом результате и продолжила менять себя. Вероятно, красота от природы вовсе не устраивала женщину, а поэтому она всячески старалась совершенствоваться, что вошло в привычку.

Последний снимок, который телезвезда опубликовала в своем микроблоге, стал предметом обсуждения, так как лицо её обрело совсем неестественный вид. Фанаты настоятельно попросили её прекратить всевозможные инъекции, так как это уже становится не просто ненатурально, но и некрасиво. Неоднократно женщину предупреждали о том, что пора бы остановиться, но она, по всей видимости, совсем не желает прислушиваться к мнению публики, как и её бывшая коллега Екатерина Колисниченко — завсегдатая клиник эстетической медицины. «С углом переборщили.. как будто вообще фотошоп!» «Неестественно выглядит овал лица» «Хватит уже делать уколы красоты!» «Вы считаете это красивым?!»

В сети не оценили и недавний выход в свет Евгении Феофилактовой. Юбка, которую выбрала красавица, показалась публике довольно странной, и, ко всему прочему, визуально увеличила её объемы.