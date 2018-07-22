Правосудие с человеческим лицом — когда счастье детей важнее закона

17 июля 2018 года в Салехарде городской суд вынес приговор 27-летнему мужчине, который по пьянее убил двухмесячную дочку и избил трёхлетнего сына. Детоубийце дали 20 лет лишения свободы.

Теперь мужчина сможет увидеть свою семью, когда сыну будет 23 года. Если, конечно, осуждённого не освободят досрочно. Что вряд ли. Перед вынесением приговора суд учёл, что подсудимый постоянно нарушает закон в состоянии алкогольного опьянения. Он не даёт жизни нb своей семье, ни соседям.

Прошлые его прегрешения относились к разряду административных правонарушений. Перед случайным убийством дочери, мужчина готовился к повторному заседанию по делу о пьяном вождении. И так случилось, что последней чертой, отделяющей салехардца от тюрьмы, стала жизнь его маленькой дочки.

Казалось бы всё верно. Перед нами однозначный злодей. Дело закрыто и справедливость восторжествовала. Если бы не одно но: всего этого могло бы не быть, если бы супруга преступника забрала детей с собой, когда сбежала от разъярённого мужа на улицу. Возможно, мужчина бы всё равно нашёл путь в места не столь отдалённые, но не ценой жизни малышки. Поэтому всё не так однозначно, как указано в публикациях по этому делу.

14 января 2018 года с точки зрения закона преступление совершили оба родителя. Отец — убил дочь и избил сына, а мать оставила детей в заведомой опасности. Когда пьяный муж в запале ударил женщину, она испугано выбежала на улицу в надежде переждать семейную бурю. Возможно, она даже пыталась забрать с собой детей, но муж не позволил ей забрать их.

Я знаю, как это бывает. Сама была ребёнком в такой семье. Нам с сестрой часто доставалось. Может поэтому эта история так меня зацепила.

По информации следствия, женщина дождалась пока муж уйдёт в магазин за добавочной порцией спиртного и вернулась за детьми. Но было уже поздно. Малышка лежала мёртвой, а трёхлетний сынишка был избит. С трудом могу себе представить, что в этот момент испытала несчастная мать. При этом после происшествия, ей хватило сил ничего не сделать с мужем.

Наутро, когда супруг протрезвел, ему всё рассказали. Оказалось, что он даже не помнит, что произошло. Естественно, следователям пришлось постараться, чтобы достоверно восстановить события той страшной ночи.

Нужно, отдать должное нашим правоохранительным органам и системе правосудия. Ведь если бы они придерживались только юридической стороны вопроса и не брали во внимание человеческий фактор, то женщина вполне могла отправиться на скамью подсудимых вслед за непутёвым мужем. Тогда бы трёхлетний мальчик лишился бы всей семьи и стал круглой сиротой. Вместо 1 отнятой жизни стало бы 3.

Этот случай особенно показателен. Последние 10 лет политики, общественные деятели и правозащитники твердят о том, что Россия должна стать правовым государством. Естественно, сторонники этой идеи умалчивают о том, чем фактический отличается от других видов. Например, социального государства, где благо народа главное. Они умалчивают, а возможно даже и не знают, что в правовом государстве закон превыше человеческой жизни. В таком обществе всё, что не указано в правовых актах — запрещено. Там не важны обстоятельства жертва и преступник равны.

Если бы салехардское дело рассматривали в европейском или американском суде, то под суд пошли бы оба родителя. Та же история с шариатским судом. Поэтому меня радует, как сотрудники на местах своей работой ежедневно отражают влияние чуждой нашей ментальности системы правосудия и приближаются к стандартам социального государства.

Источник прервью: swjournal.ru