Марина Яковлева: Меня отталкивают чернуха, цинизм, жестокость, святотатство. Привлекают — любовь и добро

Новый сериал на Первом канале — «Старушки в бегах». Одну из главных ролей в фильме сыграла актриса Марина Яковлева , которая рассказала «Вечерке» об этой работе.

Это история трех подруг — Кати (Марина Яковлева), Лиды ( Елена Сафонова ) и Зины ( Татьяна Орлова ), которые вырастили детей и пытаются понять, как и что делать в этой жизни дальше.

— Марина Александровна, какие же вы старушки?

— Когда мы снимались, на хлопушке ассистента режиссера было написано «В бегах». Видимо, чтобы нас не расстраивать (смеется). Но «Старушки в бегах» — хорошее название, симпатичное. Хотя мы, конечно, никакие не старушки.

— Это мелодрама с элементами комедии…

— Ой, обожаю комедии! Я считаю себя комедийной артисткой. И «Старушки…» — это семейная комедия, понятная всем. Когда читала сценарий, думала: какая история выдуманная, а потом посмотрела: батюшки, да это ж про нас! Когда дети вырастают, какие-то нюансы, ситуации, обидки родителей и недопонимание детей — вот на этой почве у нас в фильме возникают комедийные недоразумения и конфликты.

— В фильме у вас крепкая женская команда. На площадке удалось создать такую дружескую атмосферу?

Алена Коломина, Евгения Серебренникова и — Обожаю их, восхищаюсь ими, очень люблю и счастлива, что вместе снимались! Я смеялась над Таней, она такая комедийная, настоящая, с Леночкой в спектакле одном играли долгое время, одну гримерку делили. Я ее люблю и трепетно к ней отношусь. Никаких конфликтов вообще не было. Было счастье работы. Нас окружали прекрасные люди. И все это в прекрасной Коломне: лето, солнце, кремль, бублики… Какое-то такое счастье свалилось на голову. Наших детей играли прекрасные молодые актеры Сергей Загребнев Дмитрий Богданов . Было теплое, уважительное отношение друг к другу. Режиссер Алексей Алексеевич Колмогоров совершенно прекрасный, создающий атмосферу любви, не давил на нас. Все-таки три тетки (смеется). Он как-то так очень деликатно ко всему подходил.

— Сериал в том числе и о женской дружбе. В жизни такая возможна?

— Возможна. Наши героини дружат очень давно, но и между ними конфликты случаются. Но все проходит, потому что временем проверена эта дружба.

— Вы мама двух взрослых сыновей. А в кино у вас дочка, да еще с проблемами взросления. Каково быть мамой дочери, пусть и киношной? Есть разница?

— Есть, потому что от дочки все больнее — вот она уколола, сказала моей героине, что та не вышла замуж, не нашла себе человека… С сыновьями как-то по-другому, они так не упрекают, они деликатные…

— Что можете сказать о молодом поколении актеров?

— Они другие, из другого времени, с другой техникой. Я ими восхищаюсь. Как и какие тексты заучивают, в каком темпе умеют работать, какие эмоции порой выдают…

— Сейчас снимают много сериалов. Что для вас главное в сценарии?

— Я скажу, что может меня оттолкнуть: чернуха, цинизм, жестокость, святотатство. А привлечь — любовь и добро. Пусть комедия, пусть какая-то и недотепистая, но та, где человек выкарабкался, нашел выход, поменялся в лучшую сторону. Что-то все-таки позитивное, светлое хочется в нашем мире искать и нести. Иначе просто гибель какая-то, катастрофа, иначе какой-то поезд, который несется в ад. А нам надо в тепло, к свету, в любовь.

— У вас прекрасная актерская карьера. А были времена, когда жалели о своем выборе?

— Нет, никогда, ни на минуту. В 90-е можно было, например, стать риелтором — сдавать квартиры. Многие так и поступали. А у меня уже была известность. И это не позволило мне уйти: «А что я скажу? Что Марина Яковлева риелтором работает или торгует на рынке?» Я и Снегурочкой подрабатывала, и ведущей, но это все близко к актерству. И работала в театре. Работы было так много, даже отказывалась от ролей, потому что хотелось побыть с семьей. Да, в кино меньше снималась, но такого, чтобы не было ролей… Спасибо Господу, что вот так хранил.

— Сыновья смотрят ваши работы?

— Раньше смотрели. Сейчас тоже, но не все. Куски какие-то видят, потому что они же сейчас все сидят в гаджетах. Телевизор вообще не смотрят, только избранные фильмы. Младший любит Вуди Аллена. Хотя и наши тоже фильмы смотрит. Но я детей специально с собой сериалы смотреть не сажаю. А вот с мамой мы телевизор вместе смотрим.

— У вас есть близкий человек, с которым можно посоветоваться по профессиональным вопросам? Получилось не получилось, соглашаться на проект или отказаться…

— Увы. Я бы хотела иметь такого друга или подругу, товарища, кто бы мог посоветовать. Но нет… Я сама решаю, где играть и что, на себя полагаюсь. Подружки из детства, которым доверяла, остались в родной Сибири. А с институтских времен у меня есть подруга Галя, она физик. Мы с ней советуемся, на общие жизненные темы говорим. А в профессии я как-то сама. Не то чтобы я волк-одиночка, но мне с собой не скучно, у меня никогда нет времени, я обязательно куда-то бегу, все у меня распланировано.