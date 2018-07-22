Токсичная посуда на кухне, которую нужно срочно заменить

Мы привыкли, что опасность на кухне преимущественно представляют несвежие или некачественные продукты. Однако еще одна реальная угроза таится в регулярно используемой посуде, способной навредить человеку.

Тефлон

Посуда с тефлоновым покрытием часто используется хозяйками на кухне, поскольку делает готовку удобной и защищает продукты от пригорания, а еще ее легко очищать. Речь идет не только о сковородках, но также о кастрюлях. Однако в составе тефлона имеется перфтороктановая кислота, повышающая риск развития некоторых видов рака. Хотя производители подчеркивают, что содержание ПФОК в посуде не настолько велико, чтобы представлять опасность, этот элемент имеется и в других повседневных вещах, что в комбинации уже грозит онкологией.

Токсины начинают выделяться, когда тефлон разогревается до больших температур при готовке. Притом токсичные пары опасны не только для людей, но и для домашних питомцев. Частицы политетрафторэтилена, к примеру, провоцируют схожие с гриппом симптомы. Неповрежденная посуда с тефлоновым покрытием относительно безопасна, но даже небольшие царапины на поверхности являются поводом ее заменить. Кроме того, безопасней использовать чугунную посуду.

Алюминий

Из этого металла достаточно часто делают посуду, поскольку она легкая, имеет универсальное назначение и долго служит. Однако ученые относят алюминий к классу нейротоксических металлов, и повышение его содержания в организме может быть опасно. В частности, вместе с этим растут риск развития склероза, болезни Альцгеймера и патологий ЦНС.

Конечно, предварительно алюминий покрывается специальной оболочкой, но она не может похвастаться значительной прочностью. Как только она повреждается, частицы металла оказываются в ваших блюдах. Аналогом такой посуды может быть та, что сделана из закаленного стекла.

Керамика

Посуда с таким покрытием считается более безопасной и красиво выглядит. Керамика сама по себе не несет вреда, но отрицательное ее свойство в том, что под ней нередко скрываются токсичные и представляющие угрозу материалы, в числе которых свинец и кадмий. Защитить себя не так уж сложно, достаточно либо покупать керамику без любых примесей, или менять такую посуду хотя бы раз в несколько месяцев.

Медь

Медная посуда позволяет равномерно и быстро готовить, имея привлекательный вид, но ее использование на кухне — не лучшая идея. Поскольку относится медь к тяжелым металлам, ее переизбыток в организме чреват негативными последствиями. Если такая посуда не имеет специального покрытия, то в процессе нагревания способна выделять значительные объемы кислотных продуктов. Безопасной заменой может оказаться посуда из нержавеющей стали.]]>