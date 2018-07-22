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Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова отказалась от секса
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Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова отказалась от секса 

WMJ.ru 23 минуты назад
Фото: WMJ.ru
29-летняя актриса продолжает совершенствоваться в поисках душевного равновесия и делиться с поклонниками своими мыслями об отношениях между мужчинами и женщинами.
На этот раз Мария Шумакова решила поговорить с фолловерами о сексе и его роли в отношениях. Актриса призналась, что отказалась от секса на несколько месяцев ради эксперимента:
«Прочитала две книги, бестселлеры по психологии. Так вот, оба автора (мужчина и женщина, между прочим) настойчиво рекомендуют не торопиться с сексом в начале отношений, а именно выждать 3 месяца. Авторы предлагают 12 недель ходить за ручку, смотреть на звёзды и говорить о творчестве Набокова, например. Что думаете? Выбросить и сжечь? У меня был подобный опыт. Длительные отношения, в начале, которых мы совершенно не торопились со страстными проявлениями: много гуляли, узнавали друг друга и просто мило проводили время. В итоге мой благоверный был бесконечно признателен за подобную нерасторопность. До меня барышни сдавались сразу — без бою, но интерес моего милого обычно потухал сразу же после достижения цели. Часть моих подруг в один голос поддерживают популярных психологов, а некоторые приятельницы убеждены, что трёх свиданий более, чем достаточно для принятия решения: «быть или не быть?»». — написала Мария.
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Фото:Instagram
Видео:Instagram
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