Лол, что? Топ-10 самых нелепых ошибок в сериале «Друзья»

Сериал «Друзья» о приключениях Рэйчел, Моники, Фиби, Чендлера, Джоуи и Росса шел с 1994 по 2004 год. И за 10 лет продюсеры и сценаристы допустили немало ляпов. Собрали для тебя 10 самых интересных!

Фиби рассказывала друзьям, что отец бросил семью до того, как Фиби и ее сестра-близнец Урсула появились на свет. Но позже, когда она встретилась с отцом, он рассказал ей, что пел дочкам на ночь колыбельную.

В самой первой серии «Друзей» Рэйчел знакомится с Чендлером, и вроде бы даже кажется, что они никогда не виделись до этого. Только вот позже мы не раз возвращались в прошлое, где Чендлер с Россом отмечали день благодарения у родителей Росса. И с Рэйчел!

А вот у Росса, кажется, провалы в памяти. В одном из разговоров с Джоуи он сказал, что родился в декабре, но через несколько сезонов мы выяснили, что на самом деле он родился 18 октября.

Да и в принципе он не знает, сколько ему лет. На протяжении третьего, четвертого и пятого сезонов он заявлял, что ему 29. И это несмотря на то, что время не замерло — выходили серии и про Рождество, и про День благодарения. Так сколько тебе лет, Росс?

Провалы в памяти есть и у Джоуи. Однажды, говоря о своей матери, он сказал Россу: «Ты думаешь это легко, родить семерых детей?» Только вот до этого он постоянно говорил, что у него семь сестер. То есть в общем детей восемь!

В первых сериях «Друзей» на двери квартиры Моники и Рэйчел красуется цифра 5, а у Джоуи и Чендлера — 4. Но вскоре их заменили на 20 и 19. Все дело в том, что продюсеры поняли — квартиры 4 и 5 должны были бы располагаться на несколько этажей ниже. Но серии уже были отсняты.

А еще в первых сериях можно увидеть массивные деревянные балки посреди кухни в квартире Моники. Они жутко мешали — не все ракурсы можно было отснять, да и аппаратуру ставить было сложно. Поэтому вскоре их снесли.

Чендлер удивляется, когда узнает, что раньше Моника была полновата. Но когда мы возвращаемся в прошлое, то видим: они были знакомы.

Дэвид — «любовь всей жизни» Фиби — дважды уезжает в командировку в город Минск, который располагается, по мнению создателей сериала, в России.

И напоследок просто хотим спросить: Росс и Рэйчел, вы были на перерыве?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=oEn9YvJ3Gfg

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/lol-chto-top-10-samyh-nelepyh-oshibok-v-seriale-druzya/