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Анфиса Чехова рассказала о необычном диагнозе
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Анфиса Чехова рассказала о необычном диагнозе 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Постоянные путешествия не проходят даром. И могут иметь самый неожиданный мотив.
В этом убедилась телеведущая Анфиса Чехова, которая решила порадовать поклонников фотографиями из поездок. Недавно она делилась впечатлениями от поездки в Чехию, теперь же собирается поехать на Сицилию.
В свое посте в Instagram Анфиса рассказала, что каждый раз, возвращаясь в Москву из других стран, испытывает некое похмелье. По ее словам, путешествия не только опьяняют, но и меняют, соответственно, ей нужно время, что бы гармонично войти в привычную жизнь.
Теледива добавила, что один из подписчиков даже оставил ей диагноз — дромомания, что является импульсивным влечением к перемене мест. «Еще там в описании фигурировало слово „бродяжничество“, но я его удалила, потому как бродяжничать я точно не люблю. Но вообще диагноз звучит не очень», — пояснила она. Чехова добавила, что одним из главных критериев в любой поездке — это комфорт, а палатки, хостелы и домики в глухой деревне совсем не привлекают.
Несмотря на такой необычный диагноз, она считает нормальным, что внутри нее есть постоянное желание все время куда-то ехать, жить в разных местах, в общем, не сидеть на месте.
"В детстве я, вообще, мечтала всю Жизнь провести в гостиницах! Пока мои подруги копили на квартиру, грезили о собственном доме, я с радостью меняла одну красивую съемную квартиру на другую, даже и не помышляя о собственном жилье! Мне нравилось переезжать, оставляя в прежних квартирах старые воспоминания!" — поделилась Чехова с подписчиками.
Она рассказала, что проводит дома немного времени, и, как и мечтала в детстве, переезжает из отеля в отель. Теперь телеведущая ждет, когда подрастет ее сын, чтобы путешествовать вместе. «Есть ли среди вас люди с похожим диагнозом?», — заключила Анфиса.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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