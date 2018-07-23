У Анфисы Чеховой психическое расстройство

Анфиса Чехова призналась поклонникам, что страдает манией. Зависимость у звезды интересная. Телеведущая жить не может без путешествий.

Такая тяга к перемене мест иногда женщину пугает. Анфиса признается, что по возвращении домой она начинает чувствовать себя как любитель хорошо выпить наутро после вечеринки. Апатия ко всему наваливается на женщину с утроенной силой. Во время путешествий, напротив, ее не покидает ощущение опьяняющего и окрыляющего счастья.

Чехова отметила, что каждое путешествие и новые страны меняют ее не только внешне, но и внутренне. По прилете обратно в Москву ей приходится себя новую встраивать в рутинный ритм жизни, и именно адаптация дается Анфисе болезненно.

Телеведущая отметила, что такое состояние и маниакальная тяга к путешествиям имеют научное название. Это одно из психических расстройств — дромомания.

Анфиса также отмечает, что мания ее идет родом из детства. Будучи маленькой девочкой, она мечтала провести всю свою жизнь в гостиницах.

Платье @by.che.dress Музыка Heather Rigdon Пляж отеля #nanaprincess Танец by me ☺️

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

11 Июл 2018 в 11:53 PDT Кстати, именно тяга Чеховой к путешествиям и отсутствие желания подолгу проводить время дома стали одной из причин развода с бывшим мужем. Он не смог выдержать такого ритма и постоянного отсутствия жены.