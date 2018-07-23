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У Анфисы Чеховой психическое расстройство
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У Анфисы Чеховой психическое расстройство 

Клео.Ру 53 минуты назад
Фото: Клео.Ру
Анфиса Чехова призналась поклонникам, что страдает манией. Зависимость у звезды интересная. Телеведущая жить не может без путешествий.
Такая тяга к перемене мест иногда женщину пугает. Анфиса признается, что по возвращении домой она начинает чувствовать себя как любитель хорошо выпить наутро после вечеринки. Апатия ко всему наваливается на женщину с утроенной силой. Во время путешествий, напротив, ее не покидает ощущение опьяняющего и окрыляющего счастья.
Чехова отметила, что каждое путешествие и новые страны меняют ее не только внешне, но и внутренне. По прилете обратно в Москву ей приходится себя новую встраивать в рутинный ритм жизни, и именно адаптация дается Анфисе болезненно.
Телеведущая отметила, что такое состояние и маниакальная тяга к путешествиям имеют научное название. Это одно из психических расстройств — дромомания.
Анфиса также отмечает, что мания ее идет родом из детства. Будучи маленькой девочкой, она мечтала провести всю свою жизнь в гостиницах.
Платье @by.che.dress Музыка Heather Rigdon Пляж отеля #nanaprincess Танец by me ☺️
Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)
11 Июл 2018 в 11:53 PDT  Кстати, именно тяга Чеховой к путешествиям и отсутствие желания подолгу проводить время дома стали одной из причин развода с бывшим мужем. Он не смог выдержать такого ритма и постоянного отсутствия жены.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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