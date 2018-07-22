В Городском пруду на три месяца снизили уровень воды

Как сообщали ранее в пресс-службе мэрии, это было необходимо для работ по реконструкции Макаровского моста, которая началась в сентябре 2017 года. Всю информацию о том, что происходит с мостом, мы собираем в отдельную хронику.

Чтобы добраться к опорным конструкциям моста, строителям нужно иметь доступ к подводной части русла Исети. Именно поэтому уровень воды был снижен на один метр.

Спуск воды происходил постепенно с 19 июля. С таким уровнем воды пруд простоит до 31 октября этого года.

За это время, воспользовавшись сниженным уровнем воды в Исети, можно будет очистить городской пруд. Когда пруд осушили в прошлом году, горожане устроили два субботника и достали со дна много всего интересного. Самые необычные находки — в фоторепортаже E1.RU.

Здесь уже бродят кладоискатели, которые не теряют надежды найти сокровища на берегу Исети. Теперь, когда уровень воды снизили, их станет больше.

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