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Это потрясающее письмо от неизвестного автора заставит взглянуть на жизнь по-новому
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Это потрясающее письмо от неизвестного автора заставит взглянуть на жизнь по-новому 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Credit line (HTML Code):
© Iurii Sokolov | Dreamstime.com  Title:
Old love letter
Description:
Love letter and antique quill on a black background
Photo taken on: March 26th, 2010
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fashioned pen paper nostalgia copy old history handwriting love quill romance calligraphy letter manuscript antique mail reading retro writing memories
Письмо было найдено в Балтиморе в 1962 году в одной старой церкви. Автор неизвестен.
«Идите своим путём спокойно среди гама и суеты и помните о мире, который может быть в тишине. Не изменяя себе, живите, как только возможно, в хороших отношениях со всяким человеком. Говорите мягко и ясно свою правду и слушайте других, даже людей, не изощрённых умом и необразованных; у них тоже есть своя история. Избегайте людей шумных и агрессивных, они портят настроение.
Не сравнивайте себя ни с кем: Вы рискуете почувствовать себя никчемным или стать тщеславным. Всегда есть кто-то, кто более велик или более мал, чем Вы. Радуйтесь своим планам так же, как Вы радуетесь тому, что уже сделали. Интересуйтесь всегда своим ремеслом, каким бы скромным оно не было, — это драгоценность в сравнении с другими вещами, которыми Вы владеете. Будьте осмотрительны в своих делах, мир полон обмана. Но не будьте слепы к добродетели; другие люди стремятся к великим идеалам, и повсюду жизнь полна героизма.
Будьте самим собой. Не играйте в дружбу. Не будьте циничны в любви — в сравнении с пустотой и разочарованием она так же вечна, как трава. С добрым сердцем принимайте то, что советуют Вам годы, и с благодарностью прощайтесь с молодостью. Крепите свой дух на случай внезапного несчастья. Не мучайте себя химерами. Многие страхи рождаются от усталости и одиночества. Подчиняйтесь здоровой дисциплине, но будьте мягким с собой. Вы — дитя мироздания не меньше, чем деревья и звёзды: Вы имеете право быть здесь.
И пусть это для Вас очевидно или нет, но мир идёт так, как он и должен идти. Будьте в мире с Богом, как бы Вы Его ни понимали. Чем бы Вы ни занимались, и о чём бы Вы ни мечтали, в шумной суете жизни храните мир в своей душе. Со всем коварством, однообразными трудами и разбитыми мечтами мир все-таки прекрасен. Будьте к нему внимательны. Постарайтесь быть счастливыми»
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