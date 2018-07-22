Женская логика: действительно ли она существует

До сих пор бытует мнение, что есть нормальная логика (мужская) и есть женская, которая неподвластна никакому рациональному объяснению. На основе этого строятся мизогинные шуточки про «глупых» блондинок, про «обезьян с гранатами» и многие другие. Но давайте разберемся, что такое «логика» и почему ее делят по гендеру.

Логика как познавательная способность

Логика неразрывно связана с мышлением. Она нужна для установления закономерностей, порядка мышления и оформления мыслей. Логикой обладает каждый здоровый человек, да даже психически нездоровый человек имеет логику, но его логика будет отлична от общепринятой. Логика необходима нам в труде и в быту, без нее было бы невозможно общаться и выстраивать деятельность. Виноградов С. Н. считает, что правильное мышление обладает определенностью, непротиворечивостью, последовательностью и обоснованностью.

Виды логики

Логику можно разделить на две большие категории: формальная и неформальная логика. Формальную логику придумал Аристотель, он же ее называл «аналитикой». Формальная логика изучает понятия, суждения, умозаключения со стороны их логической структуры, но, не затрагивая их содержание. То есть для формальной логики важно не истинность или ложность высказывания, а правильно ли сделан вывод из аргументации. Движение неформальной логики возникло в середине XX века в американских и европейских философов. И для нее важна логика аргументации, а не логика доказательств.

Есть ли мужская и женская логика?

Принято считать, что мужчины более рациональные и думают последовательно. Мол, они разбивают задачу на части и решают ее последовательно. У женщин же мозг многозадачный, они решают проблему не последовательно, а параллельно, и из-за этого они часто не могут объяснить, почему же они пришли к такому выводу. Кроме того есть мнение, будто женщины принимают решение на основе собственных эмоций и импульсов. К счастью, существуют научные исследования, которые уже давно доказали, что нет никакого деления на мужской и женский мозг.

Группа ученых исследовала, как работают мужской и женский мозг. С помощью МРТ они исследовали работу мозга около 1400 человек, и пришли к следующим выводам: у людей мозг состоит из уникального набора структур, которые могут проявляться чаще у женщин, чем у мужчин, или чаще проявляться у мужчин, чем у женщин, или проявляться как у мужчин, так и у женщин. Хоть мозг и имеет гендерные различия, но их недостаточно, чтобы отнести его в «мужскую» или «женскую» категорию. То есть принципиальных различий между работой мозга мужчины и женщины попросту нет.

Откуда взялся миф о «женской» логике?

Такое мнение идет из псевдонаучных исследований, где якобы доказывается нелогичность женщин. Как правило, такие исследования не имеют под собой нормальной методологической основы, все сводится к наблюдениям за поведением небольшой группы женщин.

Принято считается, что женщины руководствуются эмоциями в принятии решений, да и что женщины более эмоциональные, чем мужчины. Возможно, так оно и есть, но это происходит не из-за «другой» работы мозга, а из-за модели, в которой воспитываются мальчики и девочки. Девочкам в детстве разрешается показывать свои эмоции, мальчикам же, наоборот, это делать запрещается. «Ты чего разнылся как девочка?», «Мальчик должен быт суровым и сильным». Ну какие тут могут быть эмоции! Конечно, мальчики менее эмоциональные, потому что им попросту нельзя такими быть.

В психологии есть такое понятие как «самоисполняющееся пророчество», и им можно объяснить, почему мальчикам лучше даются точные науки, а девочкам гуманитарные. Американский социолог Роберт К. Мертон определяет самоисполняющееся пророчество как «ложное определение ситуации, вызывающее новое поведение, которое превращает первоначальное ложное представление в реальность». Дело в том, что стереотипы о мужском и женском мышлении сидят в нас очень глубоко и проявляются во всех сферах нашей жизни тем или иным образом. В нашей культуре принято так считать, что мальчикам дается математика, а девочкам литература, что от «природы» девочки имеют способность к гуманитарным специальностям, а мальчики к точным. Это является ложным определением ситуации. Но в соответствии с этой моделью происходит обучение детей в школе, учитель математики может больше делать упор на развитие математических способностей у мальчиков, считая, что девочки не способны к логическому мышлению. Поэтому и выходит, что у мальчиков развито больше абстрактное мышление, которое так необходимо в математических науках.

В патриархальном обществе пока есть стереотип о мужской и женской логике, страдать будут все: женщины, потому что их не воспринимают всерьез и считают их за «глупеньких дурочек», и мужчины, которые не могут вписаться в этот патриархальный строй.

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