Братья Березуцкие завершили карьеру. Они уходят по-тихому, а мы будем скучать

ВОСПИТАННИКИ СТАРОЙ ДОБРОЙ «СМЕНЫ»

Братья Березуцкие все детство жили в Печатниках, это такой промышленный район на юго-востоке Москвы. Там же все детство прожил и я. Наверное, каждый пацан из любого двора знал, какие мастера выросли в нашем районе и как круто чувствовать общность с уже легендарными отечественными футболистами. Говорят, мама Березуцких до сих пор живет в Печатниках.

Без Игнашевича и братьев Березуцких. ЦСКА начинает новую жизнь

Дмитрия Хлестова, Свой футбольный путь братья начинали в Капотне. В 1990 годуВладимир Березуцкий, отец парней, привел их в «Смену» — одну из главных спортшкол Москвы. Там они впервые и засветились. Помню, как в детстве все мальчишки из ЮВАО мечтали попасть туда, потому что эта школа вырастила для большого футбола не только Василия и Алексея, но и например Дениса Бояринцева Игоря Симутенкова и многих других. В российском футболе «Смена» прочно занимает особое место, как и Березуцкие.

— Сначала ребята среди мальчишек особенно не выделялись, однако лет в 13-14 уже были настоящими звездами школы, — вспоминал многолетний директор «Смены» Владимир Евсеев в интервью «Юго-Восточному Курьеру». — Их только тренер Владимир Лопандин различал. А все остальные путали. В детстве Березуцкие были не прочь побаловаться, подшутить над товарищами. Но без злобы, потому что оба были добродушными. Алексей и Василий с детства отличались бойцовским характером. Это и помогло им стать настоящими мастерами.

«ТОРПЕДО» И ПУТЕВКА В БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

В 1997 году Березуцкие все-таки вышли за пределы юго-востока столицы. После вылета «Смены» из высшего дивизиона первенства спортшкол, братья едва не закончили с футболом, но их вовремя заметил Владимир Кобзев и пригласил в школу «Торпедо-ЗиЛ». Говорят, Кобзев даже согласился платить им ежемесячную стипендию в размере 50 долларов, лишь бы братья не губили карьеру. Владимир Кобзев сыграл в жизни будущих легенд колоссальную роль, сейчас Алексей и Василий организуют ежегодный юношеский турнир памяти их наставника и материально помогают его семье.

В школе «Торпедо-ЗиЛ» братья начали прогрессировать так стремительно, что еще за полтора года до выпуска Борис Игнатьев стал привлекать защитников к тренировкам с основой. Еще один чуткий и проницательный тренер довел Березуцких до взрослого футбола: Алексей и Василий дебютировали за торпедовцев в 18 лет и в сезоне 2000 года суммарно провели за столичный клуб пять матчей (3+2 соответственно).

БРАТЬЕВ РАЗСЛУЧИЛИ ВСЕГО РАЗ Сергей Игнашевич : Без братьев Березуцких в сборной как-то непривычно

Братья-близнецы в российском футболе не редкость, чаще всего их не разлучают до перехода в профессиональный взрослый спорт. А там уже как карта ляжет. Березуцких разлучили лишь раз, когда Алексея отдали в сезонную аренду новороссийскому «Черноморцу», но в июле 2001 года он воссоединился с Василием в ЦСКА. Причем сначала в в армейский клуб перешел именно Алексей, Василия подтянули чуть позже.

— Конечно, Валерий Георгиевич (Газзаев) держал в памяти то, что у меня есть близнец. Однажды тренер спросил, как поживает мой брат, и я «проговорился», что тот тоже мечтает оказаться в ЦСКА… Но если я чем и помог Васе, то только тем, что старался выполнять все указания Газзаева и не щадил себя на тренировках и в играх. Может, поэтому тренер и решил пригласить на просмотр второго брата-близнеца, — рассказывал Алексей eg.ru

— А мне кажется, что когда Газзаев позвал в ЦСКА Лешу, то уже держал в уме наш «братский дуэт». И через полгода мы заиграли вместе. — Дополнил Василий в беседе с тем же изданием.

ЛЕГЕНДАРНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ

А дальше — 17 лет в ЦСКА, шесть чемпионских титулов, семь вице-чемпионств и две бронзы РФПЛ. А ведь еще были семь Кубков России и шесть Суперкубков. Ну и конечно триумфальная победа Березуцких в Кубке УЕФА в 2005-м и третье место на Евро-2008 в составе сборной России. Алексей и Василий, как их вечный партнер по армейской обороне Сергей Игнашевич, выиграли в российском футболе абсолютно все. И даже больше.

Березуцкие решения не меняют. Жаль

Единственное отличие от Игнашевича — приостановление выступлений за сборную России, которое де-факто вылилось в завершение карьеры в национальной команде еще в 2016 году после Евро-2016. Не хочется винить братьев за то, что не пришли на помощь в нужный момент или не нашли мотивации перед заслуженной футбольной пенсией. Да и винить не то что не хочется, а просто нельзя.

Невозможно было представить, что мы заберемся так высоко на ЧМ-2018 и Сергей Игнашевич окажется одним из самых стабильных в нашей команде. Невозможно было представить, что они закончат карьеру в 36 лет, не поиграют еще «пару лет»и не дотянут до 38-ми, как тот же Сергей.

Братья Алексей и ВалисийБерезуцкие, в отличие от Сергея Игнашевича, ушли из футбола по-тихому, без послевкусия международных турниров и оваций в фан-зоне на Воробьевых горах. После окончания сезона братьев по сути на публике никто не видел, они не давали интервью и не рвались в телевизор. Видимо, так захотели. А чужой выбор принято уважать. Особенно когда это футболисты, чья легендарность зашкаливает до предела.

Спасибо, мужчины. Мы будем скучать.

СТАТИСТИКА БРАТЬЕВ БЕРЕЗУЦКИХ ЗА ВСЮ КАРЬЕРУ

ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗА КЛУБ

Игрок

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Передач

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