Репортер был в шоке, когда ребенок показывал ему шрамы, которые оставила ему его мама. Но потом он сказал это!

Несколько лет назад в жаркий летний день в Южной Флориде, маленький мальчик решил поплавать в старом пруду за своим домом.

Спеша окунуться в холодную воду, он выбежал через заднюю дверь, оставив позади себя ботинки, носки и рубашку. Он влетел в воду, и не увидел, что, когда он доплыл до середины озера, позади него проплывал крокодил, который направлялся к берегу. Его мать, которая выглянула из окна, увидела как они подплывали все ближе и ближе друг к другу. В безумном страхе, она побежала к пруду, крича, так громко, как только могла, чтобы сын услышал ее.

Услышав ее голос, мальчик встревожился и развернулся, чтобы плыть к матери. Но уже было слишком поздно. Как только он доплыл до матери, крокодил уже достиг его. У пристани мать схватила своего маленького мальчика за руки, а крокодил ухватился мальчишке за ноги. И тут началось, словно невероятное перетягивание «каната» между ними. Крокодил был намного сильнее матери, но мать слишком любила своего сына, чтобы отпустить его. Фермер проезжающий мимо, услышал ее крики, и примчался из своего грузовика вместе с ружьем, прицелился и выстрелил в крокодила.

Примечательно, что после нескольких недель в больнице, мальчик выжил. Его ноги чрезвычайно пострадали от жестокого нападения животного, а на его руках были глубокие царапины от ногтей его матери, когда она впилась ему в плоть, стремясь спасти сына, которого она любила.

Репортер газеты, который брал интервью у мальчика после травмы, спросил, будет ли он показывать ему свои шрамы. Мальчик поднял свои штанины, а потом, с явной гордостью, он сказал репортеру: «Но посмотрите на мои руки. У меня большие шрамы и на руках. Они напоминают мне, что мама меня не отпустила!»

Неизвестно является ли эта история правдой или нет… Но и вы, и я можем идентифицировать себя с мальчиком. У нас есть шрамы, слишком глубокие шрамы. Нет, не от крокодила, а чего-нибудь более драматичного. Это шрамы после болезненного прошлого. Некоторые из этих шрамов неказистые и вызывают у нас глубокое сожаление.

Но, друзья мои, некоторые шрамы у нас остались, потому что Бог отказался отпускать нас!