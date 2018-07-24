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Сергей Шнуров написал стихотворение о расставаниях
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Сергей Шнуров написал стихотворение о расставаниях 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Лидер группировки «Ленинград» и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров выложил в своем аккаунте в Instagram новое стихотворение, посвященное расставаниям. «Я скачу опять, как Витязь, и стреляю холостыми. Люди, чаще разводитесь! Это право не отымет никакой закон дурацкий», — пишет музыкант.
Напомним, о своем решении расстаться с Матильдой Шнуров объявил 25 мая. Для поклонников творчества музыканта (и не только для них) эта новость прозвучала как гром среди ясного неба. Впервые на тему расставания с женой в стихотворной форме музыкант высказался 31 мая.
Позже в разговоре с писателем Сергеем Минаевым он рассказал о том, кто стал инициатором развода и признался, что за последний год между ним и теперь уже его бывшей супругой Матильдой «произошло столько, что можно написать книгу».
Лидер группировки «Ленинград» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров рассказал, кто стал инициатором развода. В разговоре с писателем Сергеем Минаевым он признался, что за последний год между ним и теперь уже его бывшей супругой Матильдой «произошло столько, что можно написать книгу». Решение расстаться, по его словам, приняла Матильда.
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