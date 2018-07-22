«Обожаю, когда после старта дочь меня обнимает». Анна Чичерова вернулась в сектор

Стройную прыгунью в высоту Анну Чичерову публика узнала еще в 2002. Один из самых авторитетных тренеров из мира легкой атлетики Евгений Загорулько рассказал журналистам о новой талантливой ученице, которая легко и непринужденно берет внушительные 2,03.

До этого Анна тренировалась в родной Белой Калитве под руководством своего отца и в Москве — у Александра Фетисова . Но именно с Загорулько дела пошли веселее. Правда, из медалей чаще всего случались бронзовые и серебряные. На Олимпийских играх в Афинах фаворитка Чичерова стала только шестой, в Пекине — третьей. А после чемпионата мира в Берлине, где снова осталась без победы, решила завершить карьеру.

Без большого спорта Анна продержалась около двух лет, которые вместили в себя длительную реабилитацию (Чичерова долго выходила в сектор с травмой голеностопа) и рождение дочери. После возвращения в 2011 она взлетела на 2,07 на летнем чемпионате России и, наконец, выиграла чемпионат мира в Тэгу. Потом были золото олимпийского Лондона и две бронзы на чемпионатах мира в Москве и Пекине.

В 2016 пришли тревожные новости от WADA . Повторный анализ допинг-проб Чичеровой, взятых в Пекине в 2008 году, дал положительный результат на запрещенный туринабол. Дисциплинарная комиссия МОК приняла решение забрать у россиянки олимпийскую бронзу и аннулировать результаты с 24 августа 2008 года по 23 августа 2010 года. Чтобы разобраться в ситуации, Анна снова ушла из сектора на пару лет. И снова вернулась.

Возвращение состоялось на чемпионате России, который сейчас проходит в Казани. Чичерова взяла 1,90 и уступила победу только Ласицкене. В ближайших планах — очередная высота — 2 метра и борьба за право на третью Олимпиаду. Самое время познакомиться с Аней немного ближе.

Про музыку и стадионы

Анна Чичерова родилась в Ереване, но, когда Советский Союз был близок к развалу, а в республиках нарастало напряжение, семья перебралась в Белую Калитву. В Армению Анна больше не приезжала, но обещала папе организовать путешествие — он очень скучает по родным местам.

У Чичеровой спортивная семья: мама — баскетболистка, папа тоже прыгал в высоту. Личный рекорд — 2,15. Именно он рассмотрел в дочери будущую чемпионку.

«Мы с братом фактически росли на стадионе, — вспоминает Аня. — Я уже в 3 года начала прыгать, правда, сначала в длину. Были моменты, когда мне становилось грустно от того, что я очень много времени проводила на арене, пока все подружки бегали во дворе. Зато сейчас искренне благодарна родителям за то, что они так пристроили меня. Все, что у меня есть, я получила благодаря спорту.

При этом в детстве мне, в принципе, нравилось рисовать и петь. У нас дома стояло пианино. Папа закончил музыкальную школу — «восемь лет мучений», как потом говорил. Я профессионально музыкой не занималась, но по клавишам «клацала». А еще с братом прыгали с пианино на пол — испытывали себя «на слабо». Глядя на все это, родители, наверное, и решили, что спокойные занятия не для меня. А в спорте энергию смогут направить в правильное русло».

Про рассвет на Медео и любовь по переписке

В 2005 у Чичеровой закрутился роман с талантливым спринтером из соседнего Казахстана Геннадием Черноволом . Во Всероссийской федерации легкой атлетики напряглись — вдруг все закончится сменой гражданства. Но, как оказалось, все тревоги были напрасными. Из-за травмы Черновол достаточно быстро завершил карьеру и переехал в Россию. А в 2008 бегун и прыгунья стали семьей.

«Мы познакомились на сборах, — рассказывает Аня. — Долго переписывались — эсэмэсками, по мейлу. Так все и закрутилось. Через 2,5 года поженились. Все вокруг говорили, что любовь по переписке — это несерьезно, а я так не думаю. Мне кажется, в письме человек может сильнее раскрыться, чем в разговоре.

При этом Гена умудрялся организовывать всякие сюрпризы. И букетно-конфетный период у нас тоже был. Наездами. Гена при любом удобном случае ко мне прилетал, и я в Алма-Ату вырывалась. Однажды прямо из аэропорта поехали на Медео — встречать рассвет. Никогда этого не забуду. Кругом горы, покрытые снегом, никого, кроме нас двоих, тишина, а из-за горизонта поднимается солнце. Сказочно красиво».

Про джампсолы и секреты мотивации от дочери

После рождения ребенка Чичерова решила перезапустить карьеру — очень хотела, чтобы дочь увидела ее победы в режиме реального времени и гордилась настоящими успехами мамы, а не воспоминаниями о них.

«С рождением Ники в жизни появился смысл. И столько сил, скоько никогда не было. Решила — надо возвращаться. Сначала было очень тяжело. После первой тренировки пришла домой без сил. Но дочка и здесь спасала. Стоило только взять ее на руки — и сразу все становилось на свои места. Она моя главная победа. А главная награда после соревнований, когда она меня обнимает. Просто обожаю.

Хорошо помню момент, когда на сборе сказали, что мне пока хорошо бы до 1,85 допрыгнуть. Это меня задело. И уже очень скоро 1,85 я брала с полуразбега. А когда на чемпионате России-2011 прыгнула на 2,07, стало ясно, что возвращение состоится.

Евгений Петрович, конечно, очень помогал. Он вообще особенный тренер. До сих пор на каждого ученика составляет четкий план работы на сезон, по старинке, на больших листах миллиметровой бумаги. Там все — микроциклы, макроциклы, лучшие результаты. При этом он старается вводить в тренировки что-то новое, из других видов. Мне, например, очень нравятся упражнения с джампсолами. Такие занятные штуки — вроде второй подошвы, которая надевается на кроссовки, но до половины стопы, то есть пятка лишается опоры. Их обычно используют в баскетболе для развития прыгучести. И нам эти приспособления оказались полезны — для укрепления икроножных мышц плюс амортизация хорошая».

Про Берлин-2018 и Токио-2020

В Казани Чичерову чаще всего спрашивали о том, зачем она вернулась. В ответ то ли в шутку, то ли всерьез Аня вспоминает испанку Рут Бейтиа , которая выиграла высоту в Рио в 37 лет. Анне — 36.

На самом деле, во всей этой истории с возвращением чемпионские амбиции не главное. Сейчас любое появление в секторе как доказательство: Чичеровой не нужен допинг, чтобы побеждать. И любую такую возможность она воспринимает очень серьезно. В ее спортивной жизни теперь все зависит от Международной федерации легкой атлетики и чиновников, которые фактически каждый раз будут решать, допускать Анну в сектор или нет. Разрешение на старта на чемпионате России она получила буквально за четыре часа до начала соревнований.

Одно из требований IAAF сводится к тому, что Чичерова должна вернуть все призовые за турниры, которые выиграла в период с 24 августа 2008 по 23 августа 2010 года.

«Сейчас ситуация такова: мое нарушение датировано 2008-м, и дисквалификация наложилась на два последующие года, в течение которых я продолжала выступать. За сами Олимпийские игры я никаких денег не должна, поскольку за эти результаты никакие международные организации ничего не платят, но кроме Игр был чемпионат мира-2009 в Берлине, где я была второй, были финалы Гран-при, ряд коммерческих соревнований. И сейчас, соответственно, нужно погасить все задолженности по тому списку, что я получила от IAAF, — объясняла Анна в интервью «Р-Спорт». — Скажу честно, денег, чтобы погасить эту задолженность одномоментно, у меня пока в полном объеме нет, но есть надежда, что мне предоставят возможность рассрочки — такая опция в правилах IAAF существует».

Кроме того, Всероссийская федерация легкой атлетики до сих пор не восстановлена в правах из-за допингового скандала, потому все российские спортсмены приезжают на международные соревнования в нейтральном статусе. Чтобы получить этот статус, нужно соответствовать определенным условиям. В частности, как минимум полгода находиться в международном пуле тестирования. Прямо сейчас Чичерова по этому пункту не проходит. А, значит, чемпионат Европы в Берлине точно пройдет без нее. Но есть и хорошие новости: IAAF уже написала, что, теоретически, может рассматривать Чичерову в качестве нейтрального атлета.