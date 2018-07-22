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Молодой человек позвал своего отца после того, как у него закончился бензин.
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Молодой человек позвал своего отца после того, как у него закончился бензин. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мой отец научил меня многому, он всегда давал мне советы о честности, уважении и почете. Однажды, когда я был еще совсем юнцом, у меня закончился бензин в моей машине. Я был в нескольких милях от дома и без копейки в кармане. Я зашел в паб и спросил, могу ли я воспользоваться их телефоном, чтобы позвонить отцу, чтобы он приехал и забрал меня. Они сказали мне, что таксофон в углу. Я спросил, есть ли у них 25 центов, чтобы я мог позвонить, и бармен дал мне мелочь. Мой папа сразу приехал за мной, а на следующий день я забрал свой автомобиль. Когда я вернулся домой с работы на следующий день, мой отец спросил меня, вернул ли я 25 центов, которые одолжил. Я сказал ему «нет», так как я не занимал деньги, а мне их просто дали, и это были всего лишь 25 центов.
Он велел мне заглянуть в тот паб и вернуть мелочь, потом он сказал, почему: «Если ты не вернешься, чтобы вернуть 25 центов, то никто не будет против, никто даже не заметит этого. Однако, если ты приложишь усилие, чтобы вернуться, и отдать эти 25 центов, то люди запомнят твой поступок, они все замечают. Они увидят, что ты честный человек, и они будут помнить тебя и твой хороший пример. Если ты когда-либо снова попадешь в подобную ситуацию, они будут счастливы помочь тебе».
Он продолжал говорить: «У тебя займет всю жизнь, чтобы создать хорошую репутацию, но достаточно лишь мгновения, чтобы потерять ее.»
Мой отец был в бизнесе на протяжении многих лет и был очень уважаемым человеком. Теперь он живет со мной и моей семьей, потому что он нуждается в постоянном уходе.
Сегодня люди мало говорят о чести и значении хорошего имени, но я горжусь своим добрым именем и благодарен своему отцу за это.
Потому что хорошее имя тяжелее заработать, чем богатство и славу и оно дороже, чем серебро и золото!
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