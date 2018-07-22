Автор книги «Стресс в большом городе» — о жизни в мегаполисе и личностном росте

Жизнь в крупном городе сопряжена с многочисленными тревогами, считает психиатр, автор книги «Стресс в большом городе» Мазда Адли. В интервью RT специалист заявил, что люди могут обернуть эту ситуацию в свою пользу и добиться личностного роста. Также Адли рассказал, когда стоит искать новую работу, почему идеального рецепта для трудоустройства не существует и как справиться с постотпускным синдромом.

— Некоторые говорят, что по возвращении из отпуска им иногда хочется уволиться. Стоит ли менять работу на эмоциях?

— Конечно, для того, чтобы после отпуска вернуться к работе, требуется адаптация. Но важно понимать, что работа помогает людям сохранить здоровье. Наличие работы, какого-то дела в жизни очень важно для психического здоровья и общего благополучия.

— Нужно ли менять работу, на которой человек испытывает сильный стресс, на более спокойную?

— Как правило, если работа вызывает у человека стресс, причину нужно искать в условиях труда. Например, в недостаточном вознаграждении — если сотрудник считает, что его труд не находит должного признания или низко оплачивается. Или в отсутствии отдачи — когда нет ощущения, что ваш труд сказывается на окружающей реальности. То есть, если мы не получаем достойного вознаграждения или не видим плодов нашего труда, мы ощущаем себя плохо, и это может отразиться на нашем здоровье и привести к заболеваниям, вызванным стрессом. В этом случае важно каким-то образом изменить условия труда.

— Российские и западные эксперты сейчас всё чаще склоняются к выводу, что санкции против России сплотили российский народ. Есть ли этому объяснение с точки зрения науки о стрессе?

— Я бы сказал, что тут возникает двойственная ситуация. С одной стороны, санкции заставляют людей нервничать, огорчаться, испытывать неуверенность в завтрашнем дне, но с другой — они побуждают сплотиться, теснее взаимодействовать друг с другом. Этот психологический эффект постоянно наблюдается при введении санкций. В психологическом плане они оказывают как отрицательное, так и положительное воздействие.

— Может ли адаптация к стрессу, вызванному жизнью в мегаполисе, сделать человека сильнее и счастливее в будущем?

— Жизнь в большом городе предполагает повышенный уровень стресса. По-моему, этот факт даже не нуждается в объяснениях. Однако такой стресс бывает не только вреден — он также может стимулировать, вести к личностному развитию. Для крупных городов характерно большое культурное разнообразие. По-настоящему негативно на человеческую психику в большом городе влияет социальный стресс, причиной которого зачастую является сочетание, с одной стороны, высокой плотности населения, а с другой — высокой степени обособленности, социальной изоляции.

— Как вы думаете, успехи сборной РФ на чемпионате мира по футболу повлияли на ощущение повседневного счастья россиян?

— Конечно, очень приятно осознавать, что россияне довольны и радуются по поводу чемпионата мира — не только благодаря выступлению своей сборной, но ещё и потому, что Россия прекрасно справилась с обязанностями принимающей стороны. Это вполне весомый повод для радости, но сейчас также важно обеспечить новые факторы, которые могут стать основанием для чувства удовлетворения, радости и благополучия.

— Представители каких профессий, по вашим наблюдениям, оказываются ближе всех к счастью, а какие — наоборот?

— Это очень сильно зависит от конкретного человека, его предпочтений, ценностей, психологического портрета. Поэтому универсального способа найти идеальную работу не существует. Кто-то создан для того, чтобы быть художником или музыкантом, кому-то идеально подходит работа в банке, а из кого-то получится отличный врач или медсестра. Всё зависит от того, что для вас важно в жизни. Это вопрос личных ценностей.

RT поговорил с Маздой Адли на полях Московского урбанистического форума, который проходит в парке «Зарядье» с 17 по 22 июля.