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Ананьина рассказала, почему публично раскритиковала Семака
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Ананьина рассказала, почему публично раскритиковала Семака 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Экс-защитник «Агидели» Екатерина Ананьина в интервью «СЭ» рассказала, почему после ухода из клуба разразилась гневным постом на своей странице ВКонтакте, раскритиковав методы тренировок в клубе и лично гендиректора команды, известного в прошлом советского и российского хоккеиста Александра Семака.
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В ответ хоккеисты «Агидели» написали письмо, где опровергли сказанное Екатериной, и отметили, что выражают благодарность Семаку за его работу. — Мы прочитали письмо, которое подписали хоккеисты «Агидели». Понятно, почему они пошли на это. Но, может быть, неофициально вас поддержали?
— Лучше бы они его не подписывали. Отказались бы и все, ничего бы не было. Но это не красит и руководство клуба. Вообще, по большому счету, это мой конфликт с Семаком. То есть я написала про то, что мне не нравится. Ананьина против руководства «Агидели», а не вся команда против уфимского клуба. Просто я знаю, как девочкам пришлось тяжело в последние дни после моего поста. Руководство давят, на улицах подходят и спрашивают. Ну, ладно, подписали. Неофициальная реакция? Вчера одна девочка из «Агидели» прислала сообщение с извинениями. Сегодня должны созвониться.
— В воскресенье в СМИ появилось интервью Александра Семака. Он говорит, что вы выставили непомерные требования по зарплате.
— Да-да, очень смешно было читать это интервью. Меня называют игроком четвертого звена, хотя я вообще никогда не играла в нем. Я выступаю в защите. И в прошлом году играла даже в нападении, когда кто-то был травмирован, проводила на льду много времени. И все это за ту копеечную зарплату, которая была у меня.
— Это не миллионы?
— Мне в инстаграме написал Григорий Панин из «Салавата Юлаева». Поддержал меня. Говорит, что еще было бы понятно, если бы нас тренировали на убой и платили деньги, чтобы можно было отложить и заняться лечением после окончания карьеры. Я скажу — скрывать нечего. Мне платили 20 тысяч рублей. Я попросила поднять зарплату до 50 тысяч.
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