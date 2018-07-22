Он видел слезы на ее глазах, когда он уезжал в колледж в другом штате. Но, был шокирован, когда это произошло!

Спасибо тебе.

Спасибо тебе за все. Всем, всем, я обязан тебе. Ты была моим светом, и я дорожу каждым моментом, проведенным вместе.

Я помню, когда мы познакомились. Это было во время первого курса, и я возился со своими друзьями на поле. Мы были глупы, мы с друзьями, забивали мяч как можно выше. В конце концов, его ударили высоко в небо, и когда я бежал, мне удалось ударить коленом в нос вашего лучшего друга. Забрав его в лазарет, мы поговорили, и я был поражен.

Начинаем новую неделю. Я провел интенсивную математическую подготовку во время весенних каникул и был переведен в классы. Учитель, сумасшедший лысеющий Орел, был одержим алфавитным порядком, поэтому мы оказались рядом друг с другом. Я так нервничал. Но просто так, ты подарила мне свою потрясающую улыбку, и я подарил тебе свое сердце.

Школа промелькнула так быстро. Мы были неразлучны. Все было замечательно, от учебы/дебатов в нашем специальном травянистом уголке школы, до того, что я взял свою лучшую подругу на выпускной бал, и ты взяла своего друга-инвалида, и мы отлично справлялись с этим. Я помню нашу историческую поездку в Китай, и фотографию, на которой ты стоишь на вершине гор Лицзян, до сих пор черпает такие необузданные эмоции из моего сердца 15 лет спустя.

Я помню, как мы ссорились из-за разных колледжей. Я помню, как мы злились друг на друга, прежде чем помириться и плакать, что мы любим друг друга. Мы расстались с подростковой жизнью, но моя жизнь была уже завершена, я просто не знал этого.

Я дома. Это то, что я запомнил. Образ тебя, идущей ко мне в Портленд Интернешнл — длинные распущенные волосы, сморщенная кожаная куртка, уставшие глаза от смены часовых поясов, меня ударило током! Мы снова были неразлучны, и летом поженились. Свадьба на пляже была незабываемой. То, как ты светилась, как ты смеялась, когда мы боролись в наших свадебных нарядах на песке, и как мы все проводили церемонию в воде.

Ты была бесплодна. Это то, что мне запомнилось. Я держал тебя, пока ты тряслась в моих объятиях в офисе. Мы должны были завести ребенка? Возможно. Может и нет.

Что я знаю, так это то, что ты не заслужила того, что получила. Ты совсем этого не заслуживаешь. Диабет 1 типа… Убийца. Ты упала во время работы и ударилась шеей о стол. Твой позвоночник сломался, и были потеряны около 90% основных двигательных функций. Ты умерла 4 дня спустя.

Однажды ты мне кое-что сказала. Это было банально в течение наших первых нескольких месяцев в подростковом возрасте, но это то, что выделялось для меня как самое значительное. Мы забрались на крышу местного стадиона и наблюдали за восходом солнца. Мы лежали под восходом солнца, а ты повернулась ко мне и заговорила:

«Я молюсь Богу каждый день, чтобы смерть забрала меня первой, чтобы мне не пришлось терпеть ни дня без тебя».

Как насчет меня? Что мне теперь делать? У нас не было ни детей, ни наследства? Ты была моей второй половинкой. Я каждую ночь просыпаюсь дрожащий, чувствуя, где ты должен быть. Ты не можешь этого сделать. Когда мы были порознь, я знал, что пока ты счастлива, счастлив и я. Но, теперь ты ушла, и теперь я чувствую себя одиноким…

Спасибо тебе, Сара, за все.