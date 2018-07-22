«Ждём объявления о беременности?»: Регина Тодоренко и Влад Топалов подтвердили свой роман

Регина Тодоренко подтвердила то, о чем поклонники догадались еще давным-давно. Наконец ее роман с Владом Топаловым перестал быть секретом, и обрадованные фанаты стали любопытствовать, когда же их любимице надоест скрывать и свое интересное положение под просторными нарядами, сообщив, что собирается в декрет.

С уходом из шоу «Орел и решка» жизнь Регины Тодоренко претерпела серьезные изменения. Телеведущая уехала в США учиться на кинопродюсера, запустила собственное шоу и даже устроила свою личную жизнь. И хотя личность избранника Регина тщательно скрывала от общественности, среди поклонников звезды еще с зимы ходят слухи, что сердце теледивы в руках у певца Влада Топалова. Стоит отметить, что некоторые обыватели все же сомневались в достоверности данной информации, полагая, что близкое общение двух звезд может быть основано исключительно на дружеских чувствах. Однако на днях Регина и Влад посетили светское мероприятие, на котором к изумлению публики вели себя совсем не как друзья, а после телеведущая подтвердила свой роман с певцом.

«Если ты рядом с мужчиной, который поддерживает тебя в любых сумасшедших начинаниях, верит в твой успех и любит всем сердцем, значит, пора унести его домой с этой шумной тусовки, пока другие не обратили внимание. А если честно, как же круто чувствовать поддержку в такие ответственные моменты, как сегодня, под ногами земля становится крепче. Когда мужчина верит в женщину и гордится ее достижениями — это большое счастье!» — сообщила Тодоренко, решив более не шифроваться. Удивленные таким откровением поклонники от всего сердца принялись поздравлять своих кумиров, а также многие сразу припомнили, что кроме романа с Владом Регину подозревают в беременности. И раз одни слухи оказались правдой, то, скорее всего, внимательные почитатели не ошибаются и насчет скорого декрета знаменитости.

«Это все из-за беременности?» «Я так и думала! Они встречаются, а еще она беременна» «Удивили, тоже мне, мы и так обо всем знали. Ждем теперь объявления о беременности?» «Приятно, что в чувствах признались. Однако свободные платья же нельзя надевать просто так. А раз надела, значит беременность скрывает» «Они такие милые, и счастье у них в животике…»

Также публика гадает, какая же мать получится из знаменитой путешественницы, которая буквально не представляет себя без постоянных разъездов по разным странам. Да и Регина не отрицает свою тягу к приключениям, признавая, что ее дом — это чемодан, и здраво оценивая все плюсы и минусы такого образа жизни.